Повідомили про замінування декількох сотень об’єктів у Луцьку
Сьогодні, 18:34
У Луцьку знову надійшло повідомлення про масове замінування об’єктів міста.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.
Так, відомо, що надвечір 8 липня, як і у попередні рази – на електронну скриньку, отримали повідомлення про те, що нібито вибухівку заклали у всі торгові центри міста, всі дитсадки, лікарні та ще безліч різноманітних об’єктів.
Наразі правоохоронці та відповідні інстанції перевіряють інформацію, з деяких щакладів евакуювали людей.
Зауважимо, повідомленнями про замінування Луцьк почали тероризувати в останні дні травня. На щастя, вибухівки у жодному випадку не знайшли.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.
Так, відомо, що надвечір 8 липня, як і у попередні рази – на електронну скриньку, отримали повідомлення про те, що нібито вибухівку заклали у всі торгові центри міста, всі дитсадки, лікарні та ще безліч різноманітних об’єктів.
Наразі правоохоронці та відповідні інстанції перевіряють інформацію, з деяких щакладів евакуювали людей.
Зауважимо, повідомленнями про замінування Луцьк почали тероризувати в останні дні травня. На щастя, вибухівки у жодному випадку не знайшли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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