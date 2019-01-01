Повідомили про замінування декількох сотень об’єктів у Луцьку

У Луцьку знову надійшло повідомлення про масове замінування об’єктів міста.Про цестало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.Так, відомо, що надвечір 8 липня, як і у попередні рази – на електронну скриньку, отримали повідомлення про те, що нібито вибухівку заклали у всі торгові центри міста, всі дитсадки, лікарні та ще безліч різноманітних об’єктів.Наразі правоохоронці та відповідні інстанції перевіряють інформацію, з деяких щакладів евакуювали людей.Зауважимо, повідомленнями про замінування Луцьк почали тероризувати в останні дні травня. На щастя, вибухівки у жодному випадку не знайшли.