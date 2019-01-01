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Повідомили про замінування декількох сотень об’єктів у Луцьку

Повідомили про замінування декількох сотень об’єктів у Луцьку
У Луцьку знову надійшло повідомлення про масове замінування об’єктів міста.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.

Так, відомо, що надвечір 8 липня, як і у попередні рази – на електронну скриньку, отримали повідомлення про те, що нібито вибухівку заклали у всі торгові центри міста, всі дитсадки, лікарні та ще безліч різноманітних об’єктів.

Наразі правоохоронці та відповідні інстанції перевіряють інформацію, з деяких щакладів евакуювали людей.

Зауважимо, повідомленнями про замінування Луцьк почали тероризувати в останні дні травня. На щастя, вибухівки у жодному випадку не знайшли.

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Теги: замінування, Луцьк
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