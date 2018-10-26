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У Луцьку чоловік хотів вистрибнути з багатоповерхівки

У Луцьку чоловік хотів вистрибнути з багатоповерхівки
В обласному центрі Волині сталася спроба суїциду.

Інцидент трапився на бульварі Дружби Народів,1 у понеділок, 8 липня, після 19:00. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

За попередньою інформацією, звести рахунки з життям хотів чоловік. Він мав намір вистрибнути з 8 поверху будинку. Проте, суїциду вдалося запобігти.

До будинку виїжджали рятувальники, поліцейські та екіпаж швидкої медичної допомоги.

За попередньою інформацією, чоловіка забрала «швидка».

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Теги: спроба самогубства, Луцьк, Дружби Народів
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