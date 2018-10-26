У Луцьку чоловік хотів вистрибнути з багатоповерхівки





Інцидент трапився на бульварі Дружби Народів,1 у понеділок, 8 липня, після 19:00. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



За попередньою інформацією, звести рахунки з життям хотів чоловік. Він мав намір вистрибнути з 8 поверху будинку. Проте, суїциду вдалося запобігти.



До будинку виїжджали рятувальники, поліцейські та екіпаж швидкої медичної допомоги.



За попередньою інформацією, чоловіка забрала «швидка».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині сталася спроба суїциду.Інцидент трапився на бульварі Дружби Народів,1 у понеділок, 8 липня, після 19:00. Про цестало відомо з власних джерел.За попередньою інформацією, звести рахунки з життям хотів чоловік. Він мав намір вистрибнути з 8 поверху будинку. Проте, суїциду вдалося запобігти.До будинку виїжджали рятувальники, поліцейські та екіпаж швидкої медичної допомоги.За попередньою інформацією, чоловіка забрала «швидка».

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