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Двоє військових загинули у страшній ДТП на Київщині

Двоє військових загинули у страшній ДТП на Київщині
На трасі Київ – Чоп, поблизу села Небелиця Макарівського району Київської області, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю військового та цивільного автомобілів. Аварія сталася у вівторок, 9 липня, близько 2 ночі під час виконання військовими службових обов’язків. Внаслідок автотрощі двоє військовослужбовців Військової служби правопорядку загинули, один травмований.

Про це повідомили на сторінці Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Попередньо встановили, що водій цивільного автомобіля «Тоyоtа Аvеnsis» – громадянин Д., під час здійснення маневру (перестроювання) з крайньої лівої смуги руху в середню, не впевнився у безпечності маневру, не дотримався безпечної дистанції, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з лівим заднім колесом військового автомобіля, внаслідок чого «ГАЗ-32213» з військовослужбовцями ВСП змінив напрямок руху, наїхав на відбійник, перекинувся та загорівся.

Зі слів працівників НП України ДТП скоєно з вини водія цивільного автомобіля, який наразі взятий під варту. Слідство триває.

Двоє військових загинули у страшній ДТП на Київщині


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Теги: Київ-Чоп, військовослужбовці, ДТП, смерть, автомобільна аварія
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