Мешканці Луцька невдоволені «знесенням» майже сотні зупинок

У Луцьку нарікають на ліквідацію майже сотні зупинок громадського транспорту.Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Лариса Карп’як повідомила, що на лінію оперативного реагування міської ради надійшло 44 звернення щодо роботи транспорту в місті, 21 з них – через невдоволення лучан ліквідацією зупинок.Нарікали лучани й на відсутність рейсів, особливо в ранкові та вечірні години й у вихідні дні, великий інтервал та недотримання графіків руху, брудний та занедбаний стан автобусів на маршрутах № 1; 9а; 10; 12; 19; 23; 24; 32.Крім того, ще 9 повідомлень були через незадовільний рух тролейбусів у місті.