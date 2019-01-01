Мешканці Луцька невдоволені «знесенням» майже сотні зупинок
Сьогодні, 10:48
У Луцьку нарікають на ліквідацію майже сотні зупинок громадського транспорту.
Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Лариса Карп’як повідомила, що на лінію оперативного реагування міської ради надійшло 44 звернення щодо роботи транспорту в місті, 21 з них – через невдоволення лучан ліквідацією зупинок.
Нарікали лучани й на відсутність рейсів, особливо в ранкові та вечірні години й у вихідні дні, великий інтервал та недотримання графіків руху, брудний та занедбаний стан автобусів на маршрутах № 1; 9а; 10; 12; 19; 23; 24; 32.
Крім того, ще 9 повідомлень були через незадовільний рух тролейбусів у місті.
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Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Лариса Карп’як повідомила, що на лінію оперативного реагування міської ради надійшло 44 звернення щодо роботи транспорту в місті, 21 з них – через невдоволення лучан ліквідацією зупинок.
Нарікали лучани й на відсутність рейсів, особливо в ранкові та вечірні години й у вихідні дні, великий інтервал та недотримання графіків руху, брудний та занедбаний стан автобусів на маршрутах № 1; 9а; 10; 12; 19; 23; 24; 32.
Крім того, ще 9 повідомлень були через незадовільний рух тролейбусів у місті.
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Коментарі 1
Нічого страшного. Через кожні 500 м ті зупинки є. Інколи і пройтись не погано.
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