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У Луцьку перекриють перехрестя

У Луцьку перекриють перехрестя
У Луцьку зупинять рух транспорту на перехресті вулиць Карпенка-Карого-Ківерцівська.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Так, перехрестя перекриють через проведення активної фази капітального ремонту. Рух зупинять з 8:00 10 липня і до завершення робіт.

Нагадаємо, ремонт на Карпенка-Карого та Ківерцівській розпочали ще у червні.

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Теги: рух, перекриття, перехрестя, Луцьк
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