У Луцьку перекриють перехрестя





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.



Так, перехрестя перекриють через проведення активної фази капітального ремонту. Рух зупинять з 8:00 10 липня і до завершення робіт.



Нагадаємо, ремонт на Карпенка-Карого та Ківерцівській

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