У Луцьку перекриють перехрестя
Сьогодні, 12:11
У Луцьку зупинять рух транспорту на перехресті вулиць Карпенка-Карого-Ківерцівська.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Так, перехрестя перекриють через проведення активної фази капітального ремонту. Рух зупинять з 8:00 10 липня і до завершення робіт.
Нагадаємо, ремонт на Карпенка-Карого та Ківерцівській розпочали ще у червні.
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Так, перехрестя перекриють через проведення активної фази капітального ремонту. Рух зупинять з 8:00 10 липня і до завершення робіт.
Нагадаємо, ремонт на Карпенка-Карого та Ківерцівській розпочали ще у червні.
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