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У Луцьку цьогоріч горе-забудовників оштрафували на 145 тисяч

У Луцьку цьогоріч горе-забудовників оштрафували на 145 тисяч
З початку 2019 року луцьких забудовників оштрафували на 144 660 гривень, понад 71 тисячу з яких сплатили добровільно.

Про це йдеться у звіті щодо результатів роботи відділу державного архітектурно-будівельного контролю.

Загалом цьогоріч у Луцьку провели 30 позапланових перевірок. На 16 об’єктах будівництва виявили порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. За результатами проведених перевірок винних притягнули до відповідальності.

Загальна сума накладених штрафних санкцій за результатами перевірок за 2019 рік складає 144 660 гривень. Переважна кількість правопорушень на об’єктах будівництва стосувалася факту самочинного будівництва.

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Теги: будівництво, штрафи, Луцьк
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