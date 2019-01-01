У місті на Волині на зупинці знайшли тіло людини





Про це йдеться в ухвалі Любомльського районного суду.



Так, відомо, що труп виявили тиждень тому – 2 липня. Тож в суд подали клопотання про проведення судово-медичної експертизи.



Таким чином правоохоронці мали намір з’ясувати причини смерті. Зокрема, експертизу призначили для визначення наявності тілесних ушкоджень, їх локалізації, часу та механізмів утворення та ступеня тяжкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі на зупинці громадського транспорту, що на вулиці Володимирській, 7а, знайшли тіло людини.Про це йдеться в ухвалі Любомльського районного суду.Так, відомо, що труп виявили тиждень тому – 2 липня. Тож в суд подали клопотання про проведення судово-медичної експертизи.Таким чином правоохоронці мали намір з’ясувати причини смерті. Зокрема, експертизу призначили для визначення наявності тілесних ушкоджень, їх локалізації, часу та механізмів утворення та ступеня тяжкості.

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