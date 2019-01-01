вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині на зупинці знайшли тіло людини

У місті на Волині на зупинці знайшли тіло людини
У Любомлі на зупинці громадського транспорту, що на вулиці Володимирській, 7а, знайшли тіло людини.

Про це йдеться в ухвалі Любомльського районного суду.

Так, відомо, що труп виявили тиждень тому – 2 липня. Тож в суд подали клопотання про проведення судово-медичної експертизи.

Таким чином правоохоронці мали намір з’ясувати причини смерті. Зокрема, експертизу призначили для визначення наявності тілесних ушкоджень, їх локалізації, часу та механізмів утворення та ступеня тяжкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тіло, Любомль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині зіткнулись вантажівка з лафетою. ФОТО
Сьогодні, 15:58
Судили молодика, який обманом зняв гроші з картки волинянина
Сьогодні, 15:41
У місті на Волині на зупинці знайшли тіло людини
Сьогодні, 15:35
На Волині 19-річний мотоцикліст перекинувся в кювет: хлопець – у комі
Сьогодні, 15:11
Лілія Гриневич похвалила Волинь
Сьогодні, 15:03
Схожі новини
Волинянин втопився в озері на Львівщині Волинянин втопився в озері на Львівщині
07 липень, 10:58
Волинь отримала новий автомобіль «швидкої допомоги». ФОТО Волинь отримала новий автомобіль «швидкої допомоги». ФОТО
06 липень, 00:32
У полі під Києвом знайшли тіло гардеробниці Верховної Ради У полі під Києвом знайшли тіло гардеробниці Верховної Ради
05 липень, 11:05
ДТП на Волині: зіткнулися мотоцикл і «чобіток» ДТП на Волині: зіткнулися мотоцикл і «чобіток»
25 червень, 21:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі муніципали знесли незаконні халабуди та гаражі на одній із вулиць. ФОТО
Сьогодні, 16:39
 0
З'ясували, як можна врятувати Світязь від катастрофічного обміління
Сьогодні, 16:31
 0
Перші ластівки: у луцькому ЦНАПі 12 водіїв отримали посвідчення
Сьогодні, 16:27
 0
У боулінг-клубі «StrikeCity» – оновлене взуття та кеглі*
Сьогодні, 16:08
 0
На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿