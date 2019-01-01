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У курортному районі Волині знайшли 13 незаконних таксистів

У курортному районі Волині знайшли 13 незаконних таксистів
Розповіли про результати перевірок із початку курортного сезону у Шацькому районі.

Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.

Начальник головного управління ДФС Світлана Савчук розповіла, що загалом відбулися 23 перевірки курортного району. Під час них виявили 6 неоформлених працівників та 15 фактів неналежного здійснення господарської діяльності.

За словами посадовиці, активною в цьому плані є позиція Шацької райради та громади загалом. Так, 13 громадян, що таксували незаконно, зареєстрували підприємцями.

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Теги: таксі
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