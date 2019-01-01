Розповіли, де на Волині збирають найбільше чорниці і грибів
Сьогодні, 11:21
Повідомили, де у Волинській області назбирали найбільше чорниць та грибів цьогоріч.
Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.
Начальник управління екології та природних ресурсів Дмитро Новохатський розповів, що найбільше на Волині традиційно збирають чорницю та деякі види грибів.
Станом на 5 липня 2019 року область отримала рентної плати від заготівлі лісової продукції 440 тисяч гривень. Найбільше заготували у Ковельському районі, зокрема, 90 тонн ягід чорниці та 20 тонн лисичок, у Маневицькому та Камінь-Каширському районах.
Натомість найменше ягід і грибів назбирали у Ківерцівському районі – 20 тонн чорниці, Шацькому районі – 7 тонн.
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Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.
Начальник управління екології та природних ресурсів Дмитро Новохатський розповів, що найбільше на Волині традиційно збирають чорницю та деякі види грибів.
Станом на 5 липня 2019 року область отримала рентної плати від заготівлі лісової продукції 440 тисяч гривень. Найбільше заготували у Ковельському районі, зокрема, 90 тонн ягід чорниці та 20 тонн лисичок, у Маневицькому та Камінь-Каширському районах.
Натомість найменше ягід і грибів назбирали у Ківерцівському районі – 20 тонн чорниці, Шацькому районі – 7 тонн.
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