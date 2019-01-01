Розповіли, де на Волині збирають найбільше чорниці і грибів

Повідомили, де у Волинській області назбирали найбільше чорниць та грибів цьогоріч.Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.Начальник управління екології та природних ресурсіврозповів, що найбільше на Волині традиційно збирають чорницю та деякі види грибів.Станом на 5 липня 2019 року область отримала рентної плати від заготівлі лісової продукції 440 тисяч гривень. Найбільше заготували у Ковельському районі, зокрема, 90 тонн ягід чорниці та 20 тонн лисичок, у Маневицькому та Камінь-Каширському районах.Натомість найменше ягід і грибів назбирали у Ківерцівському районі – 20 тонн чорниці, Шацькому районі – 7 тонн.