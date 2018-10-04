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«Ледь на тому світі не опинилася»: лучанка запевняє, що стала жертвою отруєння на відстійниках

«Ледь на тому світі не опинилася»: лучанка запевняє, що стала жертвою отруєння на відстійниках
Жителька Луцька Євгенія Камінська каже, що отруїлася випарами невідомої речовини на території поблизу відстійників. Жінка переконує, що тепер жахливо себе побуває і змушена лікуватися.

Про це вона повідомила Інформаційному агентству ВолиньPost.

За словами жінки, у середу, 3 липня, вони з чоловіком поїхали на територію, що поблизу відстійників цукрового заводу, аби нарвати курям трави.

Поки рвали, почули гул вантажного автомобіля і вирішили їхати додому. Вже коли поверталися, побачили пожежний автомобіль, з якого бурлила невідома їм речовина. Жінка вийшла з машини і вирішила глянути, що відбувається. Утім, будучи за декілька десятків метрів, зрозуміла, що стали пекти очі, тож сіла назад в автівку і поїхала додому.

На ніч Євгенія Камінська відчула, що «стягнуло» живота. Ще через добу температура тіла підскочила до 40 градусів і трималася на такій позначці 4 дні. Температуру ніяк не могли збити, тож стали звертатися до медиків. Утім, ніхто не міг відповісти, в чому справа. Згодом аналізи показали, що погано працюють нирки. На тілі жінки з’явилися дві плями. Каже, уночі не могла нормально спати, бо постійно пекли очі, пересилало у роті, пекло всередині.

«Те, що фонтаном бурлило з машини, мені смерділо то білизно, то ваптом, то хімією. Раптове погіршення стану здоров’я пов’язую саме з отруєнням випарами з тієї речовини. Досі відчуваю себе дуже погано, ледь на тому світі не опинилася» , - каже жінка.

Шістдесятирічна жінка сьогодні, 10 липня, іде ще в інфекційну лікарню, аби прокапати необхідну для інтоксикації організму речовину.

Головний спеціаліст відділу екології Луцької міської ради Олег Гелета розповів, що 3 липня представники цукрового заводу почали виливати на поля фільтрації гіпохлорид натрію. І для цього справді використовують пожежний автомобіль заводу. Утім, за словами Гелети, гіпохлорид натрію – не токсичний, то ж, швидше за все, жінка отруїлася саме випарами з полів фільтрації – аміаком і сірководнем.

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Теги: Євгенія Камінська, Олег Гелена, отруєння, випари, відстійники, Луцьк, екологія
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Коментарі 1
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Поїхали вкрасти трави на чужій землі... і ще жаліється.
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