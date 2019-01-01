У Луцьку горів житловий будинок
Сьогодні, 12:35
В обласному центрі Волині учора, 9 липня, сталася пожежа у цегляному житловому будинку на вулиці Баранова.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі Управління ДСНС України у Волинській області.
Відомо, що пожежа сталася майже в 11 годині ранку. Загорання виникло у коридорі. Ймовірна причина – коротке замикання електромережі.
Вогонь знищив 70 метрів квадратних покриття, меблі, стіни, речі домашнього вжитку. На виклик виїжджало 3 пожежних машини і всі служби екстреного реагування.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі Управління ДСНС України у Волинській області.
Відомо, що пожежа сталася майже в 11 годині ранку. Загорання виникло у коридорі. Ймовірна причина – коротке замикання електромережі.
Вогонь знищив 70 метрів квадратних покриття, меблі, стіни, речі домашнього вжитку. На виклик виїжджало 3 пожежних машини і всі служби екстреного реагування.
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