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У Луцьку горів житловий будинок

У Луцьку горів житловий будинок
В обласному центрі Волині учора, 9 липня, сталася пожежа у цегляному житловому будинку на вулиці Баранова.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі Управління ДСНС України у Волинській області.

Відомо, що пожежа сталася майже в 11 годині ранку. Загорання виникло у коридорі. Ймовірна причина – коротке замикання електромережі.

Вогонь знищив 70 метрів квадратних покриття, меблі, стіни, речі домашнього вжитку. На виклик виїжджало 3 пожежних машини і всі служби екстреного реагування.

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Теги: пожежа, будинок
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