Волинські синоптики озвучили прогноз на найближчі дні
Сьогодні, 13:12
У найближчі 5 днів погода на Волині буде дощовою, а температура повітря не підніматиметься вище 23°С.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, за прогнозами центру, завтра, 11 липня, вночі буде без опадів, вдень – невеликий дощ. Температура повітря в області становитиме вночі 8-13°С, вдень 16-21°С.
12 липня мине на Волині без істотних опадів. Вночі – 7-12°С, вдень – 18-23°С.
Щодо 13 липня, то на ніч теж не прогнозують істотних опадів,а вдень – короткочасний дощ, місцями – гроза. Вночі 7-12°С, вдень 18-23°С.
14 липня на Волині прогнозують невеликий короткочасний дощ з грозою. Вночі 7-12°С, вдень 17-22°С.
На 15 ж липня прогнозують аналогічну погоду, як і 14.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, за прогнозами центру, завтра, 11 липня, вночі буде без опадів, вдень – невеликий дощ. Температура повітря в області становитиме вночі 8-13°С, вдень 16-21°С.
12 липня мине на Волині без істотних опадів. Вночі – 7-12°С, вдень – 18-23°С.
Щодо 13 липня, то на ніч теж не прогнозують істотних опадів,а вдень – короткочасний дощ, місцями – гроза. Вночі 7-12°С, вдень 18-23°С.
14 липня на Волині прогнозують невеликий короткочасний дощ з грозою. Вночі 7-12°С, вдень 17-22°С.
На 15 ж липня прогнозують аналогічну погоду, як і 14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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