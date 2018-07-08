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Волинські синоптики озвучили прогноз на найближчі дні

Волинські синоптики озвучили прогноз на найближчі дні
У найближчі 5 днів погода на Волині буде дощовою, а температура повітря не підніматиметься вище 23°С.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Так, за прогнозами центру, завтра, 11 липня, вночі буде без опадів, вдень – невеликий дощ. Температура повітря в області становитиме вночі 8-13°С, вдень 16-21°С.

12 липня мине на Волині без істотних опадів. Вночі – 7-12°С, вдень – 18-23°С.

Щодо 13 липня, то на ніч теж не прогнозують істотних опадів,а вдень – короткочасний дощ, місцями – гроза. Вночі 7-12°С, вдень 18-23°С.
14 липня на Волині прогнозують невеликий короткочасний дощ з грозою. Вночі 7-12°С, вдень 17-22°С.

На 15 ж липня прогнозують аналогічну погоду, як і 14.

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Теги: синоптики, прогноз, Волинь
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