На Волині цьогоріч втопилися 8 дітей
Сьогодні, 13:25
Розповіли невтішну статистику відпочинку волинян на водних об’єктах краю.
Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.
Заступник начальника управління із запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Олег Билиця повідомив, що цьогоріч в області потонули 36 громадян, із них 8 – діти.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У ставку на Волині втопився 2-річний хлопчик
З початку купального сезону на воді загинула 21 людина, 3 з них – діти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.
Заступник начальника управління із запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Олег Билиця повідомив, що цьогоріч в області потонули 36 громадян, із них 8 – діти.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У ставку на Волині втопився 2-річний хлопчик
З початку купального сезону на воді загинула 21 людина, 3 з них – діти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські податківці обіцяють судитися з журналістами через наклепи щодо скандальних обшуків
Сьогодні, 13:43
Помер головний лікар амбулаторії на Волині
Сьогодні, 13:30
На Волині цьогоріч втопилися 8 дітей
Сьогодні, 13:25
Волинські синоптики озвучили прогноз на найближчі дні
Сьогодні, 13:12