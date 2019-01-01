На Волині цьогоріч втопилися 8 дітей





Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.



Заступник начальника управління із запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Олег Билиця повідомив, що цьогоріч в області потонули 36 громадян, із них 8 – діти.



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З початку купального сезону на воді загинула 21 людина, 3 з них – діти.

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