У Волинського облавтодору згоріло декілька тонн вугілля
Сьогодні, 14:04
У селі Копилля Маневицького району згоріло 5 тонн деревного вугілля, що належить облавтодору.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі Управління ДСНС України у Волинській області.
Відомо, що у ніч на 9 липня загорівся навіс на відкритій території для зберігання деревного вугілля. Унаслідок пожежі вогонь знищив 5 тонн вугілля, 64 метри квадратних покрівлі і перекриття навісу.
Причину пожежі встановлюють.
На місце виїжджали 3 пожежні машини – одна з Маневич і дві з найближчих сіл (Колки та Боровичі).
Зауважимо, що у селі Копилля розташована дільниця філії облавтодору.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі Управління ДСНС України у Волинській області.
Відомо, що у ніч на 9 липня загорівся навіс на відкритій території для зберігання деревного вугілля. Унаслідок пожежі вогонь знищив 5 тонн вугілля, 64 метри квадратних покрівлі і перекриття навісу.
Причину пожежі встановлюють.
На місце виїжджали 3 пожежні машини – одна з Маневич і дві з найближчих сіл (Колки та Боровичі).
Зауважимо, що у селі Копилля розташована дільниця філії облавтодору.
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