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У Волинського облавтодору згоріло декілька тонн вугілля

У Волинського облавтодору згоріло декілька тонн вугілля
У селі Копилля Маневицького району згоріло 5 тонн деревного вугілля, що належить облавтодору.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі Управління ДСНС України у Волинській області.

Відомо, що у ніч на 9 липня загорівся навіс на відкритій території для зберігання деревного вугілля. Унаслідок пожежі вогонь знищив 5 тонн вугілля, 64 метри квадратних покрівлі і перекриття навісу.

Причину пожежі встановлюють.

На місце виїжджали 3 пожежні машини – одна з Маневич і дві з найближчих сіл (Колки та Боровичі).

Зауважимо, що у селі Копилля розташована дільниця філії облавтодору.

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Теги: Волинь, Маневицький район, декілька тон вугілля, згоріло
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