У Волинського облавтодору згоріло декілька тонн вугілля





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі Управління ДСНС України у Волинській області.



Відомо, що у ніч на 9 липня загорівся навіс на відкритій території для зберігання деревного вугілля. Унаслідок пожежі вогонь знищив 5 тонн вугілля, 64 метри квадратних покрівлі і перекриття навісу.



Причину пожежі встановлюють.



На місце виїжджали 3 пожежні машини – одна з Маневич і дві з найближчих сіл (Колки та Боровичі).



Зауважимо, що у селі Копилля розташована дільниця філії облавтодору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Копилля Маневицького району згоріло 5 тонн деревного вугілля, що належить облавтодору.Про цеповідомили у прес-службі Управління ДСНС України у Волинській області.Відомо, що у ніч на 9 липня загорівся навіс на відкритій території для зберігання деревного вугілля. Унаслідок пожежі вогонь знищив 5 тонн вугілля, 64 метри квадратних покрівлі і перекриття навісу.Причину пожежі встановлюють.На місце виїжджали 3 пожежні машини – одна з Маневич і дві з найближчих сіл (Колки та Боровичі).Зауважимо, що у селі Копилля розташована дільниця філії облавтодору.

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