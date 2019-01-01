На Волині – пожежа в приміщенні бані
Сьогодні, 15:29
У селі Дерно Ківерцівського району учора, 9 липня, ввечері горіла баня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі Управління ДСНС у Волинській області.
Відомо, що горіла цегляна баня, крита шифером. Загорання виникло у невеличкій кімнаті. Згорів бойлер, 20 метрів квадратних стіни, 6 метрів квадратних перекриття.
На місце події виїжджали ківерцівські рятувальники, а також бригада з Олики. Вогонь приборкували майже годину.
Причину пожежі наразі встановлюють.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі Управління ДСНС у Волинській області.
Відомо, що горіла цегляна баня, крита шифером. Загорання виникло у невеличкій кімнаті. Згорів бойлер, 20 метрів квадратних стіни, 6 метрів квадратних перекриття.
На місце події виїжджали ківерцівські рятувальники, а також бригада з Олики. Вогонь приборкували майже годину.
Причину пожежі наразі встановлюють.
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