На Волині – пожежа в приміщенні бані





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі Управління ДСНС у Волинській області.



Відомо, що горіла цегляна баня, крита шифером. Загорання виникло у невеличкій кімнаті. Згорів бойлер, 20 метрів квадратних стіни, 6 метрів квадратних перекриття.



На місце події виїжджали ківерцівські рятувальники, а також бригада з Олики. Вогонь приборкували майже годину.



Причину пожежі наразі встановлюють.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дерно Ківерцівського району учора, 9 липня, ввечері горіла баня.Про цеповідомили у прес-службі Управління ДСНС у Волинській області.Відомо, що горіла цегляна баня, крита шифером. Загорання виникло у невеличкій кімнаті. Згорів бойлер, 20 метрів квадратних стіни, 6 метрів квадратних перекриття.На місце події виїжджали ківерцівські рятувальники, а також бригада з Олики. Вогонь приборкували майже годину.Причину пожежі наразі встановлюють.

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