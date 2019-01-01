У Луцьку на «гарячому» зловили молодика, який вкрав з ресторану 4 пляшки елітного алкоголю
Сьогодні, 16:12
У Луцьку поліція охорони затримала молодика, який посеред ночі зламав двері ресторану та викрав алкоголь.
Про це інформує управління поліції охорони у Волинській області.
Так, серед ночі надійшов сигнал «тривога» з ресторану, що знаходиться по проспекту Соборності. При наближенні до місця виклику, поліцейські охорони побачили відкриті двері ресторану та молодика, який тримаючи в руках чотири пляшки спиртних напоїв, біг в бік припаркованого неподалік автомобіля.
25-річного молодика, жителя Луцького району, одразу ж затримали поліцейські охорони. Разом із вилученими речовими доказами, його передали слідчо-оперативній групі Луцького відділу поліції, яка прибула на місце події.
За даним фактом правоохоронці проводять правову кваліфікацію даної події. Сума збитків складає 1200 гривень.
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Про це інформує управління поліції охорони у Волинській області.
Так, серед ночі надійшов сигнал «тривога» з ресторану, що знаходиться по проспекту Соборності. При наближенні до місця виклику, поліцейські охорони побачили відкриті двері ресторану та молодика, який тримаючи в руках чотири пляшки спиртних напоїв, біг в бік припаркованого неподалік автомобіля.
25-річного молодика, жителя Луцького району, одразу ж затримали поліцейські охорони. Разом із вилученими речовими доказами, його передали слідчо-оперативній групі Луцького відділу поліції, яка прибула на місце події.
За даним фактом правоохоронці проводять правову кваліфікацію даної події. Сума збитків складає 1200 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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