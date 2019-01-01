У Луцьку на «гарячому» зловили молодика, який вкрав з ресторану 4 пляшки елітного алкоголю

У Луцьку поліція охорони затримала молодика, який посеред ночі зламав двері ресторану та викрав алкоголь.Про це інформує управління поліції охорони у Волинській області.Так, серед ночі надійшов сигнал «тривога» з ресторану, що знаходиться по проспекту Соборності. При наближенні до місця виклику, поліцейські охорони побачили відкриті двері ресторану та молодика, який тримаючи в руках чотири пляшки спиртних напоїв, біг в бік припаркованого неподалік автомобіля.25-річного молодика, жителя Луцького району, одразу ж затримали поліцейські охорони. Разом із вилученими речовими доказами, його передали слідчо-оперативній групі Луцького відділу поліції, яка прибула на місце події.За даним фактом правоохоронці проводять правову кваліфікацію даної події. Сума збитків складає 1200 гривень.