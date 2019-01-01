У Луцьку тимчасово обежать рух вулицею Глушець
Сьогодні, 17:30
У Луцьку 11 липня тимчасово обмежать рух транспорту вулицею Глушець.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - інформує сайт Луцькради.
Так, у зв’язку із проведенням благодійною організацією концерту «Студія Квартал - 95» рух транспорту вулицею Глушець та на в’їзді до іподрому в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки буде обмежено з 17.00 до 22.00.
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Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - інформує сайт Луцькради.
Так, у зв’язку із проведенням благодійною організацією концерту «Студія Квартал - 95» рух транспорту вулицею Глушець та на в’їзді до іподрому в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки буде обмежено з 17.00 до 22.00.
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