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У Луцьку тимчасово обежать рух вулицею Глушець

У Луцьку тимчасово обежать рух вулицею Глушець
У Луцьку 11 липня тимчасово обмежать рух транспорту вулицею Глушець.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - інформує сайт Луцькради.

Так, у зв’язку із проведенням благодійною організацією концерту «Студія Квартал - 95» рух транспорту вулицею Глушець та на в’їзді до іподрому в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки буде обмежено з 17.00 до 22.00.






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Теги: рух, перекриття, Луцьк
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