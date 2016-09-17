Прихильники УПЦ (МП) підуть пішки з Луцька до Почаєва





Про це повідомляє прес-служба єпархії.



Хода стартуватиме 31 липня і передбачатиме 2 ночівлі у Рівненській області.



Завершення ходи у Почаєві - 3 серпня.









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