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Прихильники УПЦ (МП) підуть пішки з Луцька до Почаєва

Прихильники УПЦ (МП) підуть пішки з Луцька до Почаєва
Волинська єпархія УПЦ (МП) влаштовує піше паломництво до Свято-Успенської Почаївської лаври.

Про це повідомляє прес-служба єпархії.

Хода стартуватиме 31 липня і передбачатиме 2 ночівлі у Рівненській області.

Завершення ходи у Почаєві - 3 серпня.

Прихильники УПЦ (МП) підуть пішки з Луцька до Почаєва



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Теги: хода, Почаїв, Луцьк
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