Прихильники УПЦ (МП) підуть пішки з Луцька до Почаєва
Сьогодні, 18:04
Волинська єпархія УПЦ (МП) влаштовує піше паломництво до Свято-Успенської Почаївської лаври.
Про це повідомляє прес-служба єпархії.
Хода стартуватиме 31 липня і передбачатиме 2 ночівлі у Рівненській області.
Завершення ходи у Почаєві - 3 серпня.
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Про це повідомляє прес-служба єпархії.
Хода стартуватиме 31 липня і передбачатиме 2 ночівлі у Рівненській області.
Завершення ходи у Почаєві - 3 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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