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Волиняни порушують правила збору лісових ягід

Волиняни порушують правила збору лісових ягід
Волинські лісівники контролюють збір чорниці, щоб запобігти порушень правил збору лісової продукції.

Найчастіше волиняни збирають чорниці із допомогою спеціальних, але заборонених засобів заготівлі (у народі – гребінки), - йдеться на сайті ВОУЛМГ.

Від того, що підривається коріння, кущ чорниці підсихає, а можливість відновити коріння чорниця за сотні років не навчилась, тому від такого виду збирання і зникають ягідники.

Щоб мінімізувати такі випадки, працівниками лісової охорони державних лісогосподарських підприємств та груп оперативного реагування проводяться рейди лісовими масивами.

Таким чином за цей сезон у лісах Волині працівниками ДЛО та груп оперативного реагування виявили 89 випадків таких порушень. Винних притягнули до адмінвідповідальності (ст. 70 КУпАП).

Як відомо, збір ягід із метою отримання прибутку від реалізації зібраної сировини здійснюється на підставі спеціального дозволу на використання природних рослинних ресурсів, відповідно ст. ст. 69, 73 Лісового Кодексу України, ст. 10 ЗУ «Про рослинний світ», за порушення такого порядку передбачено відповідальність за ст.70 КУпАП.

Крім того, за реалізацію лікарської та технічної сировини дикорослих рослин юридичними або фізичними особами, та які не мають дозволу на спеціальне використання природних ресурсів передбачено відповідальність за ст. 88-1 КУпАП (порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу), матеріали передаються до суду.

Лісівники також долучаються до таких перевірок у межах своїх повноважень. Зокрема нещодавно постійно діючою комісією з організації державного контролю за заготівлею другорядних лісових матеріалів, здійсненням побічних лісових користувань та використанням корисних властивостей лісів Ратнівського району у складі представника Держекоінспекції, Національної поліції, райдежадміністрації та державної лісової охорони ДП «СЛАП «Ратнеагроліс» було проведено перевірку законності заготівлі ягід чорниці суб’єктами господарської діяльності. На жаль, не у всіх представників бізнесу були відповідні документи. У результаті цієї перевірки до адміністративної відповідальності притягнено 7 осіб.

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Теги: Волинь, ліс, чорниця, порушення
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