У деяких мікрорайонах Луцька вміст аміаку у повітрі в 22 рази більший за норму

У Луцьку перевірили вміст аміаку, сірководню та оцтової кислоти у певних районах.Про це повідомили у прес-службі Луцькради.Фельдшер-лаборант ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»розповіла про результати проведеного лабораторного дослідження якості атмосферного повітря.Нагадаємо, щоЗа її словами, дослідження були зроблені на вул. Львівська, 91, Станіславського, 52, Ковельська, 52, Дружби Народів, 13, дачна забудова садівничого товариства «Світанок» на межі санітарно-захисної зони.За їхніми результатами встановили, що перевищення вмісту аміаку становить від 2,3 до 22,6 рази, сірководню від 2 до 10,5 разів, оцтової кислоти від 1,1 до 2,6 рази. Найбільші перевищення на межі санітарно-захисної зони полів фільтрації.