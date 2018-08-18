вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У деяких мікрорайонах Луцька вміст аміаку у повітрі в 22 рази більший за норму

У деяких мікрорайонах Луцька вміст аміаку у повітрі в 22 рази більший за норму
У Луцьку перевірили вміст аміаку, сірководню та оцтової кислоти у певних районах.

Про це повідомили у прес-службі Луцькради.

Фельдшер-лаборант ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Тетяна Медведєва розповіла про результати проведеного лабораторного дослідження якості атмосферного повітря.

Нагадаємо, що випари від смороду у Луцьку загрожують жителям міста ураженням нервової системи та викиднями.

За її словами, дослідження були зроблені на вул. Львівська, 91, Станіславського, 52, Ковельська, 52, Дружби Народів, 13, дачна забудова садівничого товариства «Світанок» на межі санітарно-захисної зони.

За їхніми результатами встановили, що перевищення вмісту аміаку становить від 2,3 до 22,6 рази, сірководню від 2 до 10,5 разів, оцтової кислоти від 1,1 до 2,6 рази. Найбільші перевищення на межі санітарно-захисної зони полів фільтрації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Ледь на тому світі не опинилася»: лучанка запевняє, що стала жертвою отруєння на відстійниках

Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: повітря, забруднення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік з Вінниччини зник дорогою у Світязь: знайшла поліція. ФОТО
Сьогодні, 11:23
П’яний волинянин на ВАЗі врізався в дерево: водій – у лікарні
Сьогодні, 10:50
У деяких мікрорайонах Луцька вміст аміаку у повітрі в 22 рази більший за норму
Сьогодні, 10:42
ДТП з українським автобусом у Польщі: водій зізнався, що заснув
Сьогодні, 10:30
На Волині виявили автомобіль-«двійник»
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
Луцьк – у топі міст з високим рівнем забруднення повітря Луцьк – у топі міст з високим рівнем забруднення повітря
18 серпень, 2018, 16:39
Назвали луцькі підприємства, які найбільше загиджують вулиці після ремонтів Назвали луцькі підприємства, які найбільше загиджують вулиці після ремонтів
26 лютий, 18:05
Нова сміттєсортувальна лінія у Луцьку може отруїти свердловини, – депутат Нова сміттєсортувальна лінія у Луцьку може отруїти свердловини, – депутат
31 жовтень, 2018, 17:04
У Луцьку зафіксували перевищення вмісту гидоти у повітрі у 23 рази. ВІДЕО У Луцьку зафіксували перевищення вмісту гидоти у повітрі у 23 рази. ВІДЕО
29 вересень, 2018, 07:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку горіла квартира: постраждав чоловік. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25
 0
Чоловік з Вінниччини зник дорогою у Світязь: знайшла поліція. ФОТО
Сьогодні, 11:23
 0
П’яний волинянин на ВАЗі врізався в дерево: водій – у лікарні
Сьогодні, 10:50
 0
У деяких мікрорайонах Луцька вміст аміаку у повітрі в 22 рази більший за норму
Сьогодні, 10:42
 0
ДТП з українським автобусом у Польщі: водій зізнався, що заснув
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿