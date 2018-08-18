У деяких мікрорайонах Луцька вміст аміаку у повітрі в 22 рази більший за норму
Сьогодні, 10:42
У Луцьку перевірили вміст аміаку, сірководню та оцтової кислоти у певних районах.
Про це повідомили у прес-службі Луцькради.
Фельдшер-лаборант ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Тетяна Медведєва розповіла про результати проведеного лабораторного дослідження якості атмосферного повітря.
Нагадаємо, що випари від смороду у Луцьку загрожують жителям міста ураженням нервової системи та викиднями.
За її словами, дослідження були зроблені на вул. Львівська, 91, Станіславського, 52, Ковельська, 52, Дружби Народів, 13, дачна забудова садівничого товариства «Світанок» на межі санітарно-захисної зони.
За їхніми результатами встановили, що перевищення вмісту аміаку становить від 2,3 до 22,6 рази, сірководню від 2 до 10,5 разів, оцтової кислоти від 1,1 до 2,6 рази. Найбільші перевищення на межі санітарно-захисної зони полів фільтрації.
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Головне фото – ілюстративне
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Про це повідомили у прес-службі Луцькради.
Фельдшер-лаборант ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Тетяна Медведєва розповіла про результати проведеного лабораторного дослідження якості атмосферного повітря.
Нагадаємо, що випари від смороду у Луцьку загрожують жителям міста ураженням нервової системи та викиднями.
За її словами, дослідження були зроблені на вул. Львівська, 91, Станіславського, 52, Ковельська, 52, Дружби Народів, 13, дачна забудова садівничого товариства «Світанок» на межі санітарно-захисної зони.
За їхніми результатами встановили, що перевищення вмісту аміаку становить від 2,3 до 22,6 рази, сірководню від 2 до 10,5 разів, оцтової кислоти від 1,1 до 2,6 рази. Найбільші перевищення на межі санітарно-захисної зони полів фільтрації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Ледь на тому світі не опинилася»: лучанка запевняє, що стала жертвою отруєння на відстійниках
Головне фото – ілюстративне
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