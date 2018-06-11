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Чоловік з Вінниччини зник дорогою у Світязь: знайшла поліція. ФОТО

Чоловік з Вінниччини зник дорогою у Світязь: знайшла поліція. ФОТО
Правоохоронці розшукали жителя Вінницької області, який зник дорогою у село Світязь.

Про це йдеться на сторінці Людмили Кифорук у Facebook.

«Любі друзі та всі небайдужі, прошу Вас допомогти знайти мого батька Сахарука Івана Івановича 2.04.1964 року народження, жителя села Сугаки, Могилів-Подільського району», – йдеться у дописі.

Жінка зазначила, що 8 липня він поїхав у Жмеринку на вокзал, щоб поїхати до себе на батьківщину – у село Світязь Волинської області.

«Планував їхати поїздом, але не було білетів і хтось на вокзалі йому запропонував їхати машиною... але в якому напрямку він нам не сказав... мав передзвонити пізніше... але так і не подзвонив. Будемо вдячні за будь-яку інформацію», – йдеться у дописі.

Родичі чоловіка повідомили редакцію агенції Галас про те, що гроші з картки чоловіка знімалися у місті Тернопіль, тож є надія, що він знаходиться саме там.

За деякий час стало відомо, що чоловіка знайшли у Рівненській області. Він перебуває у міськвідділку міста Рівного, родина вже виїхала за ним.

Чоловік з Вінниччини зник дорогою у Світязь: знайшла поліція. ФОТО
Чоловік з Вінниччини зник дорогою у Світязь: знайшла поліція. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, зник, Світязь
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