Чоловік з Вінниччини зник дорогою у Світязь: знайшла поліція. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Людмили Кифорук у Facebook.



«Любі друзі та всі небайдужі, прошу Вас допомогти знайти мого батька Сахарука Івана Івановича 2.04.1964 року народження, жителя села Сугаки, Могилів-Подільського району», – йдеться у дописі.



Жінка зазначила, що 8 липня він поїхав у Жмеринку на вокзал, щоб поїхати до себе на батьківщину – у село Світязь Волинської області.



«Планував їхати поїздом, але не було білетів і хтось на вокзалі йому запропонував їхати машиною... але в якому напрямку він нам не сказав... мав передзвонити пізніше... але так і не подзвонив. Будемо вдячні за будь-яку інформацію», – йдеться у дописі.



Родичі чоловіка повідомили редакцію агенції



За деякий час стало відомо, що чоловіка знайшли у Рівненській області. Він перебуває у міськвідділку міста Рівного, родина вже виїхала за ним.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці розшукали жителя Вінницької області, який зник дорогою у село Світязь.Про це йдеться на сторінціу Facebook.«Любі друзі та всі небайдужі, прошу Вас допомогти знайти мого батька2.04.1964 року народження, жителя села Сугаки, Могилів-Подільського району», – йдеться у дописі.Жінка зазначила, що 8 липня він поїхав у Жмеринку на вокзал, щоб поїхати до себе на батьківщину – у село Світязь Волинської області.«Планував їхати поїздом, але не було білетів і хтось на вокзалі йому запропонував їхати машиною... але в якому напрямку він нам не сказав... мав передзвонити пізніше... але так і не подзвонив. Будемо вдячні за будь-яку інформацію», – йдеться у дописі.Родичі чоловіка повідомили редакцію агенції Галас про те, що гроші з картки чоловіка знімалися у місті Тернопіль, тож є надія, що він знаходиться саме там.За деякий час стало відомо, що чоловіка знайшли у Рівненській області. Він перебуває у міськвідділку міста Рівного, родина вже виїхала за ним.

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