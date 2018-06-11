Чоловік з Вінниччини зник дорогою у Світязь: знайшла поліція. ФОТО
Сьогодні, 11:23
Правоохоронці розшукали жителя Вінницької області, який зник дорогою у село Світязь.
Про це йдеться на сторінці Людмили Кифорук у Facebook.
«Любі друзі та всі небайдужі, прошу Вас допомогти знайти мого батька Сахарука Івана Івановича 2.04.1964 року народження, жителя села Сугаки, Могилів-Подільського району», – йдеться у дописі.
Жінка зазначила, що 8 липня він поїхав у Жмеринку на вокзал, щоб поїхати до себе на батьківщину – у село Світязь Волинської області.
«Планував їхати поїздом, але не було білетів і хтось на вокзалі йому запропонував їхати машиною... але в якому напрямку він нам не сказав... мав передзвонити пізніше... але так і не подзвонив. Будемо вдячні за будь-яку інформацію», – йдеться у дописі.
Родичі чоловіка повідомили редакцію агенції Галас про те, що гроші з картки чоловіка знімалися у місті Тернопіль, тож є надія, що він знаходиться саме там.
За деякий час стало відомо, що чоловіка знайшли у Рівненській області. Він перебуває у міськвідділку міста Рівного, родина вже виїхала за ним.
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Про це йдеться на сторінці Людмили Кифорук у Facebook.
«Любі друзі та всі небайдужі, прошу Вас допомогти знайти мого батька Сахарука Івана Івановича 2.04.1964 року народження, жителя села Сугаки, Могилів-Подільського району», – йдеться у дописі.
Жінка зазначила, що 8 липня він поїхав у Жмеринку на вокзал, щоб поїхати до себе на батьківщину – у село Світязь Волинської області.
«Планував їхати поїздом, але не було білетів і хтось на вокзалі йому запропонував їхати машиною... але в якому напрямку він нам не сказав... мав передзвонити пізніше... але так і не подзвонив. Будемо вдячні за будь-яку інформацію», – йдеться у дописі.
Родичі чоловіка повідомили редакцію агенції Галас про те, що гроші з картки чоловіка знімалися у місті Тернопіль, тож є надія, що він знаходиться саме там.
За деякий час стало відомо, що чоловіка знайшли у Рівненській області. Він перебуває у міськвідділку міста Рівного, родина вже виїхала за ним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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