У Луцьку перукарку судили через бійку під клубом «Версаль»
Сьогодні, 13:12
Жінку з Луцька, яка зчинила бійку під нічним клубом «Версаль», покарали 850 гривнями штрафу.
Про це йдеться у вироку, винесеному днями Луцьким міськрайонним судом.
Відомо, що бійка між двома жінками сталася під нічним клубом, що на проспекті Грушевського, 2, ще у липні минулого року. У результаті сутички кривдниця побила суперницю кулаком в голову, схопила за волосся і вдарила в око, згодом нанесла ще декілька ударів руками та ногами.
У суді жінка, що працює перукарем, одружена і має сина, розповіла, що бійка зчинилася нібито через те, що потерпіла, проходячи повз неї, вдарила її рукою по сідниці.
Те, що обвинувачена відгамселила суперницю, підтверджує і відео з камер спостереження.
Тож суд призначив їй покарання у вигляді штрафу.
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Про це йдеться у вироку, винесеному днями Луцьким міськрайонним судом.
Відомо, що бійка між двома жінками сталася під нічним клубом, що на проспекті Грушевського, 2, ще у липні минулого року. У результаті сутички кривдниця побила суперницю кулаком в голову, схопила за волосся і вдарила в око, згодом нанесла ще декілька ударів руками та ногами.
У суді жінка, що працює перукарем, одружена і має сина, розповіла, що бійка зчинилася нібито через те, що потерпіла, проходячи повз неї, вдарила її рукою по сідниці.
Те, що обвинувачена відгамселила суперницю, підтверджує і відео з камер спостереження.
Тож суд призначив їй покарання у вигляді штрафу.
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Коментарі 1
Йоб...рів їм не хватає...Що одній що другій. :)
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