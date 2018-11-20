вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку перукарку судили через бійку під клубом «Версаль»

У Луцьку перукарку судили через бійку під клубом «Версаль»
Жінку з Луцька, яка зчинила бійку під нічним клубом «Версаль», покарали 850 гривнями штрафу.

Про це йдеться у вироку, винесеному днями Луцьким міськрайонним судом.

Відомо, що бійка між двома жінками сталася під нічним клубом, що на проспекті Грушевського, 2, ще у липні минулого року. У результаті сутички кривдниця побила суперницю кулаком в голову, схопила за волосся і вдарила в око, згодом нанесла ще декілька ударів руками та ногами.

У суді жінка, що працює перукарем, одружена і має сина, розповіла, що бійка зчинилася нібито через те, що потерпіла, проходячи повз неї, вдарила її рукою по сідниці.

Те, що обвинувачена відгамселила суперницю, підтверджує і відео з камер спостереження.

Тож суд призначив їй покарання у вигляді штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, Волинь, бійка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Йоб...рів їм не хватає...Що одній що другій. :)
Відповісти
Вибір редактора
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чим багатий новий головний митник Волині
Сьогодні, 13:49
Діти військовослужбовців з Луцька відвідали Литву. ФОТО
Сьогодні, 13:36
У Луцьку перукарку судили через бійку під клубом «Версаль»
Сьогодні, 13:12
У Польщі вшановують жертв у 76-ті роковини Волинської трагедії
Сьогодні, 13:10
Шахраї «розвели» двох волинян на майже 16 тисяч гривень
Сьогодні, 12:48
Схожі новини
Волинянин, який до смерті побив знайомого, відсидить 7 років Волинянин, який до смерті побив знайомого, відсидить 7 років
20 листопад, 2018, 17:00
У Луцьку судили банду, яка постачала наркотики у волинську колонію У Луцьку судили банду, яка постачала наркотики у волинську колонію
10 липень, 22:16
Судили молодика, який обманом зняв гроші з картки волинянина Судили молодика, який обманом зняв гроші з картки волинянина
09 липень, 15:41
Чоловік, який п'яним на Волині збив жінку з двома дітьми, відбувся умовним покаранням Чоловік, який п'яним на Волині збив жінку з двома дітьми, відбувся умовним покаранням
22 червень, 14:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині буревієм повалило дерева. ФОТО
Сьогодні, 14:32
 0
Оголосили в розшук начальника Волинської митниці ДФС
Сьогодні, 14:15
 0
Показали, яким буде житло у ковельському ЖК «Парковий квартал» компанії Інвестор. ВІДЕО*
Сьогодні, 14:05
 0
Жахлива аварія з українцями в Польщі: загинула 16-річна дівчина, троє – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 13:57
 0
Селяни не пустили техніку «Волиньприродресурсу» на бурштинову територію. ВІДЕО
Сьогодні, 13:52
 0
Медіа
відео
1/8
﻿