У Луцьку перукарку судили через бійку під клубом «Версаль»





Про це йдеться у



Відомо, що бійка між двома жінками сталася під нічним клубом, що на проспекті Грушевського, 2, ще у липні минулого року. У результаті сутички кривдниця побила суперницю кулаком в голову, схопила за волосся і вдарила в око, згодом нанесла ще декілька ударів руками та ногами.



У суді жінка, що працює перукарем, одружена і має сина, розповіла, що бійка зчинилася нібито через те, що потерпіла, проходячи повз неї, вдарила її рукою по сідниці.



Те, що обвинувачена відгамселила суперницю, підтверджує і відео з камер спостереження.



Тож суд призначив їй покарання у вигляді штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінку з Луцька, яка зчинила бійку під нічним клубом «Версаль», покарали 850 гривнями штрафу.Про це йдеться у вироку , винесеному днями Луцьким міськрайонним судом.Відомо, що бійка між двома жінками сталася під нічним клубом, що на проспекті Грушевського, 2, ще у липні минулого року. У результаті сутички кривдниця побила суперницю кулаком в голову, схопила за волосся і вдарила в око, згодом нанесла ще декілька ударів руками та ногами.У суді жінка, що працює перукарем, одружена і має сина, розповіла, що бійка зчинилася нібито через те, що потерпіла, проходячи повз неї, вдарила її рукою по сідниці.Те, що обвинувачена відгамселила суперницю, підтверджує і відео з камер спостереження.Тож суд призначив їй покарання у вигляді штрафу.

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