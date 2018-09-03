Майже «мертва» справа про мертвих лосів: трупи тварин – досі у холодильнику, а покараних – нема





Судове засідання відбулося 10 липня і тривало декілька годин, однак нічого так і не вирішили, натомість слухання справи перенесли на 19 липня.



На лаві підозрюваних – п’ятеро: Іван Будько, Анатолій Демих, Юрій Демих, Віктор Демих та Юрій Матюк. Жоден із них не вважає себе винним чи бодай причетним до історії, яка трапилася ще у 2017 році, а саме 17 вересня, коли група браконьєрів вночі застрелила двох лосів – самку і самця, розчленувала тушки, розклала у мішки і вже навіть встигла скуштувати основний делікатес здобичі – верхню губу тварини.



Імовірних злочинців піймали «на гарячому»







Нагадаємо,



У ту ніч мисливознавець «Любешівського лісомисливського господарства» Андрій Масюк та працівники мобільної рейдової групи патрулювали. Коли раптом почули постріли з мисливської рушниці поблизу урочища «Бучанська дача», що у Любешівському районі, то негайно виїхали на місце і вже близько 21 години затримали два автомобілі – Nissan з волинськими номерними знаками та Volkswagen на литовських «бляхах». Зі слів лісівників, які піймали злочинців «на гарячому», на місці їх було до десяти осіб, хто втік, а хто зміг домовитися – не відомо, адже ані підозрювані, ані правоохоронці коментувати цю ситуацію не хочуть. Лише лісівники, які прибули на місце злочину, стверджують, що були й інші, щоправда їхніх облич не запам’ятали, бо було надто темно.







«Коли ми вже виїхали в рейд, то надійшов дзвінок з повідомленням, що на території Національного природного парку «Прип’ять – Стохід» у Бучині є невідомі люди. Ми поїхали туди і на великій відстані від того місця, де все трапилося, зупинилися і почули постріли, поїхали ближче, стали і бачимо, що звідти виїхала легкова машина», – пригадує мисливствознавець Андрій Масюк. «Згодом під’їхали ближче і почули собак, а за тим – побачили світло, яке то з’являлося, то зникало. Пішли туди втрьох. Там було дві машини, і вони вже на той час вантажили другого лося, згодом з’ясували, що іншого вже відвезли у село», – розповідає лісівник.



Рейдова група знайшла на місці злочину 15 мішків із м’ясом диких тварин. За словами пана Андрія, самець важив приблизно 400 кілограм, а самка, очевидно, була молода, і з неї зловмисники отримали трішки більше, ніж центнер м’яса.







Домовитися і «порішати» з лісівниками порушникам, ясна річ, не вдалося, тож на місце викликали правоохоронців.



«Мене там не було», «Я просто гриби збирав» та інші свідчення підозрюваних



Захисник обвинувачених Сергій Хфесик, який відстоює права підозрюваних у суді, не заперечує того факту, що його підзахисні на місці злочину були, але це стосується не усіх осіб, які зараз сидять на лаві підсудних.







«Дивний і цікавий збіг обставин. Якщо ми зараз будемо виходити із суду, нас хтось випадково сфотографує, це ж не означає, що ми усі – обвинувачені», – озвучує порівняння адвокат і натякає, що кільком особам цю справу просто «шиють».



Підозрювані у вбивстві двох лосів своєї вини не визнають: «Мене там не було», «Вперше бачу ці речі», «Я просто гриби збирав у лісі», «Мене забрали з дому, не пояснивши нічого», – один за одним відповідають чоловіки на запитання сторони обвинувачення і прокурора Сергія Федчика.



Один із підозрюваних – місцевий житель Юрій Матюк – переконує, що його там і близько не було, тому він не розуміє підстав, за якими його можна вважати винним у скоєнні злочину.



«Я взагалі вперше чую, що вони хочуть на мене спихнути це. На місці події мене не було, я був вдома, у мене є свідки», – каже чоловік і додає, що лишень через півтора року після подій 17 вересня правоохоронці прийшли до нього додому із підозрою у скоєнні злочину.



Чому так довго тягнуть цю справу – невідомо, але за ці два роки провели чимало слідчих дій, експериментів і допитів, судові засідання відбувалися один за одним, а винних і покараних досі немає.







Адвокат Сергій Хфесик має свої міркування стосовно цього. «Це місце, де відбулося незаконне полювання, стало так званим півостровом, куди веде лише одна дорога. Одна туди й одна назад. Ця територія – пастка. При умілій постановці запитань і правильній організації роботи правоохоронних органів розгляд цієї справи уже давно б закінчився», – каже адвокат і додає, що також неодноразово запитував сторону обвинувачення, чому ж досі усіх можливих причетних не встановили.



Більше того, адвокат відстоює думку, що затримували його підзахисних на місці злочину неправомірно і без дотримання чинних норм законодавства. Мовляв, їм не дали можливості на захист, а ще, вони були легко одягнені, коли їх змушували стояти на холоді впродовж кількох годин і мокнути під дощем. До справи додає звіти із гідрометцентру за ту ніч. Мовляв, бідні чоловіки померзли.



Захист також заперечує висновки судово-медичної експертизи, адже, на його переконання, розтин не проводився і речові докази (тіла тварин) не оглянули належним чином. Із цим клопотанням вкотре звертався до суду. Відомо, що наразі рештки двох убитих лосів зберігаються опечатаними у холодильній камері правоохоронців як речовий доказ.







Протокол обшуку, собаки – речові докази: позиція сторони обвинувачення



Начальник Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Сергій Федчик натомість коментує, що зловмисників затримали «на гарячому». До того ж, групою осіб, що слугує обтяжуючим фактором, а ще й на території природно-заповідного фонду.



Ця кримінальна стаття передбачає санкцію у вигляді штрафу і відповідно – покарання у вигляді обмеження волі або ж – позбавлення її строком до 5-ти років. Розмір штрафу орієнтовно складає від 3-х тисяч до майже 7-ми тисяч гривень. «Покарання визначить суд і це залежить від багатьох факторів, зокрема – визнання вини самими обвинуваченими», – додає прокурор.







У суді зачитали протокол обшуку місця події, показали відео зі слідчих експериментів і оперативні фотографії з місця злочину, але жодне із них не слугує підставою для сторони підозрюваних визнати себе винними у скоєнні кримінального правопорушення, вони і далі продовжують стояти на своєму.



Серед перерахованих у суді речових доказів були і сокира, і шорти, і мішки з м’ясом і навіть дві собаки – ягдтер’єр і лайка, щоправда господарю вдалося відсудити їх, зняти санкції з тварин і забрати додому. Підставою для такого рішення суду став вік тварин. Адвокат переконує, що вони ще не народилися на період тих подій. У свою чергу, власник не має жодних документів на песиків, відповідно і підтвердження, то ж правоохоронці знову хочуть оглянути можливих помічників на полюванні на факт причетності до цієї справи.



До слова, у всіх підозрюваних є дозвіл на зброю, а один із обвинувачених, Юрій Матюк, навіть має власну «вогнепалку», яку і знайшли під час обшуку. Обвинувачений на суді розповів, що має проблеми із зором, а на запитання прокурора, навіщо йому тоді рушниця, відповідає, що тримає її у сейфі і хоче передати сину, а дозвіл на полювання зробив уже давно.



В той час мисливствознавець Андрій Масюк переконує, що чітко зрозуміло, що цих лосів застрелили люди, яких він з колегами спіймав на гарячому.



Скільки ще триватиме ця справа



Коли вже нарешті закриють справу – невідомо, а поки після тривалого засідання суд ухвалив рішення перенести розгляд на 19 липня.



Наступним кроком буде огляд речових доказів, які повинна надати сторона обвинувачення.



Деталі справи – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районному суді відбулося чергове засідання щодо резонансної справи вбивства двох лосів під час бракон’єрського рейду у тому ж районі на Волині два роки тому.Судове засідання відбулося 10 липня і тривало декілька годин, однак нічого так і не вирішили, натомість слухання справи перенесли на 19 липня.На лаві підозрюваних – п’ятеро:та. Жоден із них не вважає себе винним чи бодай причетним до історії, яка трапилася ще у 2017 році, а саме 17 вересня, коли група браконьєрів вночі застрелила двох лосів – самку і самця, розчленувала тушки, розклала у мішки і вже навіть встигла скуштувати основний делікатес здобичі – верхню губу тварини.Нагадаємо, що у цей день 2 роки тому лісівники саме відзначали своє професійне свято. Можливо зловмисники й розраховували на те, що жоден охоронець лісу не буде виходити на нічне патрулювання, коли на календарі – престольний празник… Прогадали.У ту ніч мисливознавець «Любешівського лісомисливського господарства»та працівники мобільної рейдової групи патрулювали. Коли раптом почули постріли з мисливської рушниці поблизу урочища «Бучанська дача», що у Любешівському районі, то негайно виїхали на місце і вже близько 21 години затримали два автомобілі – Nissan з волинськими номерними знаками та Volkswagen на литовських «бляхах». Зі слів лісівників, які піймали злочинців «на гарячому», на місці їх було до десяти осіб, хто втік, а хто зміг домовитися – не відомо, адже ані підозрювані, ані правоохоронці коментувати цю ситуацію не хочуть. Лише лісівники, які прибули на місце злочину, стверджують, що були й інші, щоправда їхніх облич не запам’ятали, бо було надто темно.«Коли ми вже виїхали в рейд, то надійшов дзвінок з повідомленням, що на території Національного природного парку «Прип’ять – Стохід» у Бучині є невідомі люди. Ми поїхали туди і на великій відстані від того місця, де все трапилося, зупинилися і почули постріли, поїхали ближче, стали і бачимо, що звідти виїхала легкова машина», – пригадує мисливствознавець Андрій Масюк. «Згодом під’їхали ближче і почули собак, а за тим – побачили світло, яке то з’являлося, то зникало. Пішли туди втрьох. Там було дві машини, і вони вже на той час вантажили другого лося, згодом з’ясували, що іншого вже відвезли у село», – розповідає лісівник.Рейдова група знайшла на місці злочину 15 мішків із м’ясом диких тварин. За словами пана Андрія, самець важив приблизно 400 кілограм, а самка, очевидно, була молода, і з неї зловмисники отримали трішки більше, ніж центнер м’яса.Домовитися і «порішати» з лісівниками порушникам, ясна річ, не вдалося, тож на місце викликали правоохоронців.Захисник обвинувачених, який відстоює права підозрюваних у суді, не заперечує того факту, що його підзахисні на місці злочину були, але це стосується не усіх осіб, які зараз сидять на лаві підсудних.«Дивний і цікавий збіг обставин. Якщо ми зараз будемо виходити із суду, нас хтось випадково сфотографує, це ж не означає, що ми усі – обвинувачені», – озвучує порівняння адвокат і натякає, що кільком особам цю справу просто «шиють».Підозрювані у вбивстві двох лосів своєї вини не визнають: «Мене там не було», «Вперше бачу ці речі», «Я просто гриби збирав у лісі», «Мене забрали з дому, не пояснивши нічого», – один за одним відповідають чоловіки на запитання сторони обвинувачення і прокурораОдин із підозрюваних – місцевий житель Юрій Матюк – переконує, що його там і близько не було, тому він не розуміє підстав, за якими його можна вважати винним у скоєнні злочину.«Я взагалі вперше чую, що вони хочуть на мене спихнути це. На місці події мене не було, я був вдома, у мене є свідки», – каже чоловік і додає, що лишень через півтора року після подій 17 вересня правоохоронці прийшли до нього додому із підозрою у скоєнні злочину.Чому так довго тягнуть цю справу – невідомо, але за ці два роки провели чимало слідчих дій, експериментів і допитів, судові засідання відбувалися один за одним, а винних і покараних досі немає.Адвокат Сергій Хфесик має свої міркування стосовно цього. «Це місце, де відбулося незаконне полювання, стало так званим півостровом, куди веде лише одна дорога. Одна туди й одна назад. Ця територія – пастка. При умілій постановці запитань і правильній організації роботи правоохоронних органів розгляд цієї справи уже давно б закінчився», – каже адвокат і додає, що також неодноразово запитував сторону обвинувачення, чому ж досі усіх можливих причетних не встановили.Більше того, адвокат відстоює думку, що затримували його підзахисних на місці злочину неправомірно і без дотримання чинних норм законодавства. Мовляв, їм не дали можливості на захист, а ще, вони були легко одягнені, коли їх змушували стояти на холоді впродовж кількох годин і мокнути під дощем. До справи додає звіти із гідрометцентру за ту ніч. Мовляв, бідні чоловіки померзли.Захист також заперечує висновки судово-медичної експертизи, адже, на його переконання, розтин не проводився і речові докази (тіла тварин) не оглянули належним чином. Із цим клопотанням вкотре звертався до суду. Відомо, що наразі рештки двох убитих лосів зберігаються опечатаними у холодильній камері правоохоронців як речовий доказ.Начальник Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Сергій Федчик натомість коментує, що зловмисників затримали «на гарячому». До того ж, групою осіб, що слугує обтяжуючим фактором, а ще й на території природно-заповідного фонду.Ця кримінальна стаття передбачає санкцію у вигляді штрафу і відповідно – покарання у вигляді обмеження волі або ж – позбавлення її строком до 5-ти років. Розмір штрафу орієнтовно складає від 3-х тисяч до майже 7-ми тисяч гривень. «Покарання визначить суд і це залежить від багатьох факторів, зокрема – визнання вини самими обвинуваченими», – додає прокурор.У суді зачитали протокол обшуку місця події, показали відео зі слідчих експериментів і оперативні фотографії з місця злочину, але жодне із них не слугує підставою для сторони підозрюваних визнати себе винними у скоєнні кримінального правопорушення, вони і далі продовжують стояти на своєму.Серед перерахованих у суді речових доказів були і сокира, і шорти, і мішки з м’ясом і навіть дві собаки – ягдтер’єр і лайка, щоправда господарю вдалося відсудити їх, зняти санкції з тварин і забрати додому. Підставою для такого рішення суду став вік тварин. Адвокат переконує, що вони ще не народилися на період тих подій. У свою чергу, власник не має жодних документів на песиків, відповідно і підтвердження, то ж правоохоронці знову хочуть оглянути можливих помічників на полюванні на факт причетності до цієї справи.До слова, у всіх підозрюваних є дозвіл на зброю, а один із обвинувачених, Юрій Матюк, навіть має власну «вогнепалку», яку і знайшли під час обшуку. Обвинувачений на суді розповів, що має проблеми із зором, а на запитання прокурора, навіщо йому тоді рушниця, відповідає, що тримає її у сейфі і хоче передати сину, а дозвіл на полювання зробив уже давно.В той час мисливствознавець Андрій Масюк переконує, що чітко зрозуміло, що цих лосів застрелили люди, яких він з колегами спіймав на гарячому.Коли вже нарешті закриють справу – невідомо, а поки після тривалого засідання суд ухвалив рішення перенести розгляд на 19 липня.Наступним кроком буде огляд речових доказів, які повинна надати сторона обвинувачення.Деталі справи – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію