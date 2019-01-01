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Чим багатий новий головний митник Волині

Чим багатий новий головний митник Волині
В.о. начальника Волинської митниці ДФС Андрій Войцещук задекларував квартиру, земельні ділянки, а також сотні тисяч готівки.

Нагадаємо, 9 липня виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив очільника Волинської митниці. Виконувати обов'язки на цій посаді доручили Андрію Войцещуку, що обіймав посаду директора департаменту організації митного контролю та митного оформлення Державної фіскальної служби України.

Андрій Войцещук має у власності квартиру в Києві на 83 "квадрати", дві земельні ділянки на Київщині площею по 0,12 гектара. Його дружина Оксана володіє земельною ділянкою у 0.1 гектара у Хмельницькому.

У власності нового головного митника Волині - автомобіль Nissan 2014 року випуску.

У 2018 році Андрій Войцещук отримав 242 730 гривень зарплати у департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, 88 989 гривень пенсії, 37 526 гривень зарплати у Хмельницькому університеті управління та права, 133 353 гривні - у ДФС та 465 470 гривень доходу від відчуження рухомого майна. Цьогоріч Войцещук задекларував ще 237 850 гривень від відчуження майна.

У готівці митник зберігає 670 000 гривень, його дружина - 400 000 гривень.

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Теги: декларація, майно, гроші, митниця, Андрій Войцещук
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