Чим багатий новий головний митник Волині

Андрій Войцещук задекларував квартиру, земельні ділянки, а також сотні тисяч готівки.



Нагадаємо, 9 липня виконувач обов'язків



Андрій Войцещук має у власності квартиру в Києві на 83 "квадрати", дві земельні ділянки на Київщині площею по 0,12 гектара. Його дружина Оксана володіє земельною ділянкою у 0.1 гектара у Хмельницькому.



У власності нового головного митника Волині - автомобіль Nissan 2014 року випуску.



У 2018 році Андрій Войцещук отримав 242 730 гривень зарплати у департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, 88 989 гривень пенсії, 37 526 гривень зарплати у Хмельницькому університеті управління та права, 133 353 гривні - у ДФС та 465 470 гривень доходу від відчуження рухомого майна. Цьогоріч Войцещук задекларував ще 237 850 гривень від відчуження майна.



У готівці митник зберігає 670 000 гривень, його дружина - 400 000 гривень.

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