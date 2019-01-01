Чоловіка, який вбив доньку атовця з Волині, тримають у психлікарні

Яну Кривицьку, триматимуть у психлікарні в Олиці до 9 вересня цього року.



Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.



Нагадаємо, уранці 29 листопада минулогоВалерія Степанюка.



Судово-психіатрична експертиза засвідчила, що громадянин у момент скоєння злочину перебував у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання.



В ухвалі суду йдеться про те, що термін обраного раніше запобіжного заходу (поміщення до психлікарні) закінчується 18 липня. Утім, судове слідство ще не завершили, тож не перестали існувати певні ризики. Через це правоохоронці просили суд продовжити запобіжний захід у вигляді поміщення до психлікарні Олики на 60 днів (до 5 вересня). Суд задовольнив таке клопотання.



Нагадаємо, чоловіка, який у Нововолинську зарізав доньку атовця, хочуть примусово госпіталізувати до психлікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка, який 29 листопада минулого року зарізав свою куму, доньку атовцятриматимуть у психлікарні в Олиці до 9 вересня цього року.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.Нагадаємо, уранці 29 листопада минулого чоловік під час конфлікту у себе вдома завдавав ножові удари знайомій, 29-річній Яні Кривицькій, аж поки вона не вибігла надвір. Через численні колено-різані поранення жінка померла. У померлої залишилася сиротою малолітня дівчинка. Яна Кривицька - донька атовця з НововолинськаСудово-психіатрична експертиза засвідчила, що громадянин у момент скоєння злочину перебував у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання.В ухвалі суду йдеться про те, що термін обраного раніше запобіжного заходу (поміщення до психлікарні) закінчується 18 липня. Утім, судове слідство ще не завершили, тож не перестали існувати певні ризики. Через це правоохоронці просили суд продовжити запобіжний захід у вигляді поміщення до психлікарні Олики на 60 днів (до 5 вересня). Суд задовольнив таке клопотання.Нагадаємо, чоловіка, який у Нововолинськудоньку атовця, хочуть примусово госпіталізувати до психлікарні.

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