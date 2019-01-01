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Чоловіка, який вбив доньку атовця з Волині, тримають у психлікарні

Чоловіка, який вбив доньку атовця з Волині, тримають у психлікарні
Чоловіка, який 29 листопада минулого року зарізав свою куму, доньку атовця Яну Кривицьку, триматимуть у психлікарні в Олиці до 9 вересня цього року.

Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.

Нагадаємо, уранці 29 листопада минулого чоловік під час конфлікту у себе вдома завдавав ножові удари знайомій, 29-річній Яні Кривицькій, аж поки вона не вибігла надвір. Через численні колено-різані поранення жінка померла. У померлої залишилася сиротою малолітня дівчинка. Яна Кривицька - донька атовця з Нововолинська Валерія Степанюка.

Судово-психіатрична експертиза засвідчила, що громадянин у момент скоєння злочину перебував у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання.

В ухвалі суду йдеться про те, що термін обраного раніше запобіжного заходу (поміщення до психлікарні) закінчується 18 липня. Утім, судове слідство ще не завершили, тож не перестали існувати певні ризики. Через це правоохоронці просили суд продовжити запобіжний захід у вигляді поміщення до психлікарні Олики на 60 днів (до 5 вересня). Суд задовольнив таке клопотання.

Нагадаємо, чоловіка, який у Нововолинську зарізав доньку атовця, хочуть примусово госпіталізувати до психлікарні.

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Теги: Нововолинськ, психлікарня, вбивство
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