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Начальник Волинської митниці ДФС не ховається, – прес-служба структури про розшук

Начальник Волинської митниці ДФС не ховається, – прес-служба структури про розшук
На офіційному сайті прокуратури Київської області 11 липня з'явилося оголошення про розшук начальника Волинської митниці ДФС Віктора Кривіцького. Речниця Волинської митниці ДФС Валентина Черниш дивується, чому правоохоронці не змогли його знайти у звичайному порядку, адже він перебуває в Україні і відкритий до розмов.

Про це вона розповіла в коментарі ІА "Конкурент".

Із її слів, станом на 10 липня Віктор Кривіцький продовжує бути начальником Волинської митниці. Він ні від кого не ховається, але наразі перебуває на лікарняному.

"За матеріалами, які оприлюднені на сайті прокуратури Київської області, стає відомо, що справа, за якою шукають Віктора Кривіцького, вже не раз була предметом гучних інформаційних скандалів, адже це саме та справа, коли за заявами якихось незрозумілих жителів Закарпаття у нього проводилися обшуки і знайшли у квартирі ніби якісь смішні гроші. Потім за рішенням суду було доведено, що ці гроші підкинули ті самі правоохоронці. Ми розуміємо, що заклики президента України до правоохоронців не використовувати митницю у своїх будних технологіях, на жаль, до сьогодні ще не почуті. Тиск продовжується", – заявила Валентина Черниш.

Нагадаємо, 19 серпня 2017 року прокуратура Волинської області затримала начальника Волинської митниці Віктора Кривіцького, підозрюючи у вчиненні корупційних правопорушень. Керівнику митниці оголошено підозру за двома статтями: про отримання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем, що заподіяло збитку бюджету у вигляді ненадходження митних платежів на суму 300 тисяч гривень. Згодом кримінальну справу проти начальника Волинської митниці ДФС Віктора Кривіцького закрили.

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Теги: Волинська митниця ДФС, розшук, Віктор Кривіцький
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Коментарі 1
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Як тільки ці гниди відчувають небезпеку ,відразу ідуть на лікарняне ,може пора спитати лікарів за липові справки і за яку суму вони іх виписують .
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