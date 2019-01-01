Лучанин – перший українець із синдромом Дауна, який здобув вищу освіту

Лучанинуспішно закінчив навчання та отримав диплом бакалавра історії.Таким чином, хлопець став першим українцем з Синдромом Дауна, який здобув вищу освіту. Про це на своїй сторінці у Facebook написала«Пам'ятаю як 5 років тому ми з його мамоюборолися за його право на вищу освіту. Виявилося, що радянську норму з 70-х років про заборону на вищу освіту людям з особливими потребами можна побороти сучасними підходами до освіти. Велике дякую міністру освітита його заступнику, які зрозуміли і підтримали право особливих дітей на вищу освіту», - йдеться у дописі.Леся Бондарук зазначила, що усі 5 років Богдан сумлінно вчився і часто був набагато успішнішим за звичайних студентів, бо вони могли прогуляти, недовчити, а він так любить історію, що не міг бути іншим і не міг підвести високу довіру до його можливостей.Також представниця у Волинській області Інституту національної пам'яті подякувала деканові історичного факультету СНУі всім викладачам.«А ще дякую багатьом журналістам, які часто писали і знімали сюжети про Богдана. Його приклад - це промінь надії багатьом батькам особливих дітей. Бо відтепер вони знають, що якщо вірити у своїх дітей і розвивати їхні можливості, то мрії збуваються. Я щаслива сьогодні, що причетна до історії освіти Богдана Кравчука. Сподіваюся і молю Бога, що у нашому суспільстві знайдеться для нього робота за фахом, і він зможе самостійно заробляти на прожиття», - підсумувала Леся Бондарук.