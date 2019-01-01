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Лучанин – перший українець із синдромом Дауна, який здобув вищу освіту

Лучанин – перший українець із синдромом Дауна, який здобув вищу освіту
Лучанин Богдан Кравчук успішно закінчив навчання та отримав диплом бакалавра історії.

Таким чином, хлопець став першим українцем з Синдромом Дауна, який здобув вищу освіту. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Леся Бонадрук.

«Пам'ятаю як 5 років тому ми з його мамою Євгенією Кінах боролися за його право на вищу освіту. Виявилося, що радянську норму з 70-х років про заборону на вищу освіту людям з особливими потребами можна побороти сучасними підходами до освіти. Велике дякую міністру освіти Сергію Квіту та його заступнику Павлу Полянському, які зрозуміли і підтримали право особливих дітей на вищу освіту», - йдеться у дописі.

Леся Бондарук зазначила, що усі 5 років Богдан сумлінно вчився і часто був набагато успішнішим за звичайних студентів, бо вони могли прогуляти, недовчити, а він так любить історію, що не міг бути іншим і не міг підвести високу довіру до його можливостей.

Також представниця у Волинській області Інституту національної пам'яті подякувала деканові історичного факультету СНУ Анатолію Швабу і всім викладачам.

«А ще дякую багатьом журналістам, які часто писали і знімали сюжети про Богдана. Його приклад - це промінь надії багатьом батькам особливих дітей. Бо відтепер вони знають, що якщо вірити у своїх дітей і розвивати їхні можливості, то мрії збуваються. Я щаслива сьогодні, що причетна до історії освіти Богдана Кравчука. Сподіваюся і молю Бога, що у нашому суспільстві знайдеться для нього робота за фахом, і він зможе самостійно заробляти на прожиття», - підсумувала Леся Бондарук.

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Теги: Богдан Кравчук, Луцьк, освіта
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