Луцький плавець встановив рекорд і став чемпіоном України
Сьогодні, 08:10
Спортсмен, який представляв Луцьк, став чемпіоном України з плавання.
Тріумф волинського спортсмена відбувся 11 липня, у другий день чемпіонату України з плавання, що проходить в Запоріжжі, - повідомляє Департамент сім’ї, молоді, та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у Facebook.
Так, на дистанції 100 м брас вихованець КЗ " СДЮСШОР плавання ЛМР" Максим Ткачук виборов золоту медаль, встановивши при цьому вже другий на цих змаганнях юнацький рекорд України. Тренерами спортсмена є В.Самчук, А. Тихонович.
Також на цій дистанції виборола срібну нагороду плавчиня цього ж закладу Дана Ахмедова.
«В фінальних запливах також стартували лучани: Міщук Дмитро - 200м в/с - 4 м-це, тренер Т. Ярмусь, Наумов Андрій - 100 м бат. - 6 м-це, тренер О.Сологуб, Смаль Антон - 100 м к/пл - 6 м-це, тренер О. Сологуб. Молодці!!! Нових звершень!!!» - йдеться у дописі.
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Тріумф волинського спортсмена відбувся 11 липня, у другий день чемпіонату України з плавання, що проходить в Запоріжжі, - повідомляє Департамент сім’ї, молоді, та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у Facebook.
Так, на дистанції 100 м брас вихованець КЗ " СДЮСШОР плавання ЛМР" Максим Ткачук виборов золоту медаль, встановивши при цьому вже другий на цих змаганнях юнацький рекорд України. Тренерами спортсмена є В.Самчук, А. Тихонович.
Також на цій дистанції виборола срібну нагороду плавчиня цього ж закладу Дана Ахмедова.
«В фінальних запливах також стартували лучани: Міщук Дмитро - 200м в/с - 4 м-це, тренер Т. Ярмусь, Наумов Андрій - 100 м бат. - 6 м-це, тренер О.Сологуб, Смаль Антон - 100 м к/пл - 6 м-це, тренер О. Сологуб. Молодці!!! Нових звершень!!!» - йдеться у дописі.
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