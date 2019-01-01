Луцький плавець встановив рекорд і став чемпіоном України

Спортсмен, який представляв Луцьк, став чемпіоном України з плавання.Тріумф волинського спортсмена відбувся 11 липня, у другий день чемпіонату України з плавання, що проходить в Запоріжжі, - повідомляє Департамент сім’ї, молоді, та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у Facebook.Так, на дистанції 100 м брас вихованець КЗ " СДЮСШОР плавання ЛМР"виборов золоту медаль, встановивши при цьому вже другий на цих змаганнях юнацький рекорд України. Тренерами спортсмена є В.Самчук, А. Тихонович.Також на цій дистанції виборола срібну нагороду плавчиня цього ж закладу«В фінальних запливах також стартували лучани:- 200м в/с - 4 м-це, тренер- 100 м бат. - 6 м-це, тренер- 100 м к/пл - 6 м-це, тренер. Молодці!!! Нових звершень!!!» - йдеться у дописі.