У лісі на Волині в жінки вкрали сумки з відром чорниць і грошима





Про це стало відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду.



Відомо, що прикрий інцидент трапився 6 липня.



У жінки 1948 року народження невідома особа відкрито викрала дві сумки, в яких були гроші в сумі 375 гривень, документи та відро чорниць.



Наразі правоохоронці займаються цією справою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями у лісосмузі неподалік села Волошки Ковельського району невідома особа вкрала у бабусі дві сумки з грошима, документами і відром ягід.Про це стало відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду.Відомо, що прикрий інцидент трапився 6 липня.У жінки 1948 року народження невідома особа відкрито викрала дві сумки, в яких були гроші в сумі 375 гривень, документи та відро чорниць.Наразі правоохоронці займаються цією справою.

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