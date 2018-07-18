У лісі на Волині в жінки вкрали сумки з відром чорниць і грошима
Сьогодні, 11:55
Днями у лісосмузі неподалік села Волошки Ковельського району невідома особа вкрала у бабусі дві сумки з грошима, документами і відром ягід.
Про це стало відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду.
Відомо, що прикрий інцидент трапився 6 липня.
У жінки 1948 року народження невідома особа відкрито викрала дві сумки, в яких були гроші в сумі 375 гривень, документи та відро чорниць.
Наразі правоохоронці займаються цією справою.
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Про це стало відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду.
Відомо, що прикрий інцидент трапився 6 липня.
У жінки 1948 року народження невідома особа відкрито викрала дві сумки, в яких були гроші в сумі 375 гривень, документи та відро чорниць.
Наразі правоохоронці займаються цією справою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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