вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У лісі на Волині в жінки вкрали сумки з відром чорниць і грошима

У лісі на Волині в жінки вкрали сумки з відром чорниць і грошима
Днями у лісосмузі неподалік села Волошки Ковельського району невідома особа вкрала у бабусі дві сумки з грошима, документами і відром ягід.

Про це стало відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду.

Відомо, що прикрий інцидент трапився 6 липня.

У жінки 1948 року народження невідома особа відкрито викрала дві сумки, в яких були гроші в сумі 375 гривень, документи та відро чорниць.

Наразі правоохоронці займаються цією справою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, бабуся, вкрали гроші, сумка чорниць
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо, скільки виявили повій цьогоріч на Волині
Сьогодні, 12:23
Знайшли родину для 12-річного собаки, який проживав у луцькій «Ласці». ВІДЕО
Сьогодні, 12:04
У лісі на Волині в жінки вкрали сумки з відром чорниць і грошима
Сьогодні, 11:55
Як безпечно подорожувати вагітним та чи можна літати: поради волинських лікарів
Сьогодні, 11:47
У Києві в метро під потягом загинула жінка
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
Померла хвора на рак кісток 15-річна волинянка: просять допомогти бабусі дівчини Померла хвора на рак кісток 15-річна волинянка: просять допомогти бабусі дівчини
03 травень, 13:40
Смерть у лісі: на Волині знайшли труп бабусі Смерть у лісі: на Волині знайшли труп бабусі
18 липень, 2018, 18:26
Сумні реалії: аби вижити, немічна бабуся на Волині економить на всьому Сумні реалії: аби вижити, немічна бабуся на Волині економить на всьому
07 лютий, 2017, 16:12
На Волині шукають охочих поїхати в Данію На Волині шукають охочих поїхати в Данію
Сьогодні, 12:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині чоловік на краденому велосипеді загинув під колесами двох автівок
Сьогодні, 13:14
 0
У волинській громаді – новий директор комунального підприємства
Сьогодні, 12:59
 0
Одружився відомий волинський волонтер
Сьогодні, 12:56
 0
У Луцьку зіткнулися два авто: постраждала дитина. ФОТО
Сьогодні, 12:50
 0
На Волині шукають охочих поїхати в Данію
Сьогодні, 12:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿