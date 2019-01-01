Пристойна робота на Волині: кому готові платити від 13 до понад 22 тисяч гривень
Сьогодні, 16:46
Роботодавці Волині пропонують чимало вакансій, які могли б зацікавити охочих розвиватися і заробляти пристойні кошти. Аби втримати потенційних фахівців в Україні, центри зайнятості активно розвивають систему роботи рекрутингу та партнерства, то ж знайти своє місце на ринку праці сьогодні стає набагато простіше.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Так, зарплату у 22 390 гривень готові платити на підприємстві ДП «Автоскладальний завод№1» ПАТ «АК «Богдан Моторс» за роботу системного програміста. У обов’язки фахівця входить здійснювати доробку додаткових звітів, обробку друкованих форм для поточної конфігурації, модифікацію/розробку нових облікових підсистем, бізнес-процесів і обов’язково – дотримуватися стандартів розробки. Потрібні також вміння технічної підтримки і консультування користувачів по питаннях роботи з конфігурацією і знання платформи 1С Підприємство 8.2/8.3, знання СКД. Необхідний досвід написання складних звітів, роботи зі сховищем 1С та знання типових конфігурацій(особливо УПП).
18 190 гривень пропонує ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «АК «Богдан Моторс» начальнику служи. Начальник служби роботи з персоналом та документаційного забезпечення повинен знати методику планування і прогнозування потреби персоналу, систему стандартів з праці трудових і соціальних нормативів, основи соціології та психології праці, етику ділового спілкування, трудове законодавство, досвід роботи від 3 років на посаді керівника кадрової служби виробничого підприємства
Натомість зарплатню у 16 000 гривень готові платити водію автотранспортних засобів на ТзОВ «ВУДЛЕНД Україна». Підриємство знаходиться у м.Рожище. Аби отримати цю роботу, водій повинен мати категорію Е – досвід роботи на маніпуляторі, перевезення лісу на КАМАЗІ.
15 тисяч гривень зарплати в місяць пропонують людям, які займуть посади бухгалтера для сільськогосподарського приватного підприємства «Дружба», геодезиста у «Волиньторгхліб», водія навантажувача, що працюватиме на приватного підприємця та фельдшера ветеринарної медицини у СПП «Дружба». Усі обов’язки – згідно посадових інструкцій.
Трохи нижчу заробітну плату у 13 420 гривень пропонують отримувати головному архітектору проекту, який працюватиме на Волинську філію «Діпромісто» . Фахівець буде зобов’язаний шукати замовлення, працювати безпосередньо із замовником, організовувати виробничу, технічну та творчу діяльність колективу, а також – здійснювати технічне керівництво проектно-вишукувальними роботами під час проектування об’єкта.
На цьому ж проекті пропонують заробити і головному інженеру, який буде отримувати заробітну плату у розміні 12 560 гривень.
ТзОВ «Торговий дім Компо» має вакантну посаду інженера з організації експлуатації та ремонту. Фахівець буде зобов’язаний проводити ремонт обладнання та пуско-налагоджувальні роботи обладнання для м'ясо-переробної промисловості і бути готовим до відряджень.
За деталями про вакансії звертайтесь за телефонами (0332) 72 82 89 і 098 456 73 11 - сектор організації рекрутингу та партнерства Луцького міського центру зайнятості.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Так, зарплату у 22 390 гривень готові платити на підприємстві ДП «Автоскладальний завод№1» ПАТ «АК «Богдан Моторс» за роботу системного програміста. У обов’язки фахівця входить здійснювати доробку додаткових звітів, обробку друкованих форм для поточної конфігурації, модифікацію/розробку нових облікових підсистем, бізнес-процесів і обов’язково – дотримуватися стандартів розробки. Потрібні також вміння технічної підтримки і консультування користувачів по питаннях роботи з конфігурацією і знання платформи 1С Підприємство 8.2/8.3, знання СКД. Необхідний досвід написання складних звітів, роботи зі сховищем 1С та знання типових конфігурацій(особливо УПП).
18 190 гривень пропонує ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «АК «Богдан Моторс» начальнику служи. Начальник служби роботи з персоналом та документаційного забезпечення повинен знати методику планування і прогнозування потреби персоналу, систему стандартів з праці трудових і соціальних нормативів, основи соціології та психології праці, етику ділового спілкування, трудове законодавство, досвід роботи від 3 років на посаді керівника кадрової служби виробничого підприємства
Натомість зарплатню у 16 000 гривень готові платити водію автотранспортних засобів на ТзОВ «ВУДЛЕНД Україна». Підриємство знаходиться у м.Рожище. Аби отримати цю роботу, водій повинен мати категорію Е – досвід роботи на маніпуляторі, перевезення лісу на КАМАЗІ.
15 тисяч гривень зарплати в місяць пропонують людям, які займуть посади бухгалтера для сільськогосподарського приватного підприємства «Дружба», геодезиста у «Волиньторгхліб», водія навантажувача, що працюватиме на приватного підприємця та фельдшера ветеринарної медицини у СПП «Дружба». Усі обов’язки – згідно посадових інструкцій.
Трохи нижчу заробітну плату у 13 420 гривень пропонують отримувати головному архітектору проекту, який працюватиме на Волинську філію «Діпромісто» . Фахівець буде зобов’язаний шукати замовлення, працювати безпосередньо із замовником, організовувати виробничу, технічну та творчу діяльність колективу, а також – здійснювати технічне керівництво проектно-вишукувальними роботами під час проектування об’єкта.
На цьому ж проекті пропонують заробити і головному інженеру, який буде отримувати заробітну плату у розміні 12 560 гривень.
ТзОВ «Торговий дім Компо» має вакантну посаду інженера з організації експлуатації та ремонту. Фахівець буде зобов’язаний проводити ремонт обладнання та пуско-налагоджувальні роботи обладнання для м'ясо-переробної промисловості і бути готовим до відряджень.
За деталями про вакансії звертайтесь за телефонами (0332) 72 82 89 і 098 456 73 11 - сектор організації рекрутингу та партнерства Луцького міського центру зайнятості.
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