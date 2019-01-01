вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині діти знайшли труп. ФОТО 18+

На Волині діти знайшли труп. ФОТО 18+
В одному з районих центрів Волинської області діти знайшли тіло людини.

Сталося це 12 липня у Ковелі. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковель Онлайн.

"Сьогодні в місті Ковелі було знайдено тіло жінки, за адресою провулок Шевченка", - йдеться у дописію

Виявили моторошну знахідку четверо дітей. Згодом вони повідомили про це батькам, які викликали поліцію.

На Волині діти знайшли труп. ФОТО 18+

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, труп, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 13 липня
Сьогодні, 09:00
На Волині діти знайшли труп. ФОТО 18+
Сьогодні, 08:10
В Україні хочуть реформувати таксі
Сьогодні, 07:06
Дахміна, Лорєдана, Фернандо і Нафан: як волиняни називають своїх дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 06:16
В наступному сезоні УПЛ «розширять»
Сьогодні, 05:16
Схожі новини
У Ковелі чотири дні не прибирають труп собаки. ФОТО 18+ У Ковелі чотири дні не прибирають труп собаки. ФОТО 18+
03 січень, 12:43
На Волині чоловік порізав сина орендаря водойми На Волині чоловік порізав сина орендаря водойми
11 липень, 18:11
Помер головний лікар амбулаторії на Волині Помер головний лікар амбулаторії на Волині
10 липень, 13:30
Відомий волинський співак отримав срібну кнопку YouTube Відомий волинський співак отримав срібну кнопку YouTube
09 липень, 10:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 13 липня
Сьогодні, 09:00
 0
На Волині діти знайшли труп. ФОТО 18+
Сьогодні, 08:10
 0
В Україні хочуть реформувати таксі
Сьогодні, 07:06
 0
Дахміна, Лорєдана, Фернандо і Нафан: як волиняни називають своїх дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 06:16
 0
В наступному сезоні УПЛ «розширять»
Сьогодні, 05:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿