На Волині діти знайшли труп. ФОТО 18+





Сталося це 12 липня у Ковелі. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковель Онлайн.



"Сьогодні в місті Ковелі було знайдено тіло жінки, за адресою провулок Шевченка", - йдеться у дописію



Виявили моторошну знахідку четверо дітей. Згодом вони повідомили про це батькам, які викликали поліцію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з районих центрів Волинської області діти знайшли тіло людини.Сталося це 12 липня у Ковелі. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковель Онлайн."Сьогодні в місті Ковелі було знайдено тіло жінки, за адресою провулок Шевченка", - йдеться у дописіюВиявили моторошну знахідку четверо дітей. Згодом вони повідомили про це батькам, які викликали поліцію.

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