На Волині діти знайшли труп. ФОТО 18+
Сьогодні, 08:10
В одному з районих центрів Волинської області діти знайшли тіло людини.
Сталося це 12 липня у Ковелі. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковель Онлайн.
"Сьогодні в місті Ковелі було знайдено тіло жінки, за адресою провулок Шевченка", - йдеться у дописію
Виявили моторошну знахідку четверо дітей. Згодом вони повідомили про це батькам, які викликали поліцію.
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Сталося це 12 липня у Ковелі. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковель Онлайн.
"Сьогодні в місті Ковелі було знайдено тіло жінки, за адресою провулок Шевченка", - йдеться у дописію
Виявили моторошну знахідку четверо дітей. Згодом вони повідомили про це батькам, які викликали поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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