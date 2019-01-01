У Луцьку дитина випала з вікна багатоповерхівки, – ЗМІ
Сьогодні, 17:35
У Луцьку на вулиці Ніла Хасевича із вікна багатопеоверхівки випала дитина.
Про це пише Волинь Онлайн.
Як повідомили очевидці, дитині – 1,5 року.
Дитина висіла на сушці для білизни і зірвалася з неї.
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Про це пише Волинь Онлайн.
Як повідомили очевидці, дитині – 1,5 року.
Дитина висіла на сушці для білизни і зірвалася з неї.
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