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У Луцьку дитина випала з вікна багатоповерхівки, – ЗМІ

У Луцьку дитина випала з вікна багатоповерхівки, – ЗМІ
У Луцьку на вулиці Ніла Хасевича із вікна багатопеоверхівки випала дитина.

Про це пише Волинь Онлайн.

Як повідомили очевидці, дитині – 1,5 року.

Дитина висіла на сушці для білизни і зірвалася з неї.

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Теги: дитина, Луцьк
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