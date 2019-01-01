У Луцьку дитина випала з вікна багатоповерхівки, – ЗМІ





Про це пише



Як повідомили очевидці, дитині – 1,5 року.



Дитина висіла на сушці для білизни і зірвалася з неї.

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