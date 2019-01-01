У Харкові на ходу загорілась повністю забита людьми маршрутка. ВІДЕО





Про інцидент Сергій Погребняк і надав відео гасіння пожежі рятувальниками.



На ходу зайнялася маршрутка №61, яка курсує з Центрального ринку на Лису гору. За словам очевидців, вона була повна вщент. Люди встигли вибігти, постраждалих немає.



Займання сталося на житловій вулиці біля приватних будинків. "Маршрутку спочатку безуспішно гасили з сусідами до приїзду пожежників", – розповів чоловік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 13 липня, в Харкові на ходу зайнялася маршрутка, повна по зав'язку людьми.Про інцидент ТСН.ua розповів харків'янині надав відео гасіння пожежі рятувальниками.На ходу зайнялася маршрутка №61, яка курсує з Центрального ринку на Лису гору. За словам очевидців, вона була повна вщент. Люди встигли вибігти, постраждалих немає.Займання сталося на житловій вулиці біля приватних будинків. "Маршрутку спочатку безуспішно гасили з сусідами до приїзду пожежників", – розповів чоловік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію