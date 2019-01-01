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У Харкові на ходу загорілась повністю забита людьми маршрутка. ВІДЕО

У Харкові на ходу загорілась повністю забита людьми маршрутка. ВІДЕО
У суботу, 13 липня, в Харкові на ходу зайнялася маршрутка, повна по зав'язку людьми.

Про інцидент ТСН.ua розповів харків'янин Сергій Погребняк і надав відео гасіння пожежі рятувальниками. 

На ходу зайнялася маршрутка №61, яка курсує з Центрального ринку на Лису гору. За словам очевидців, вона була повна вщент. Люди встигли вибігти, постраждалих немає.

Займання сталося на житловій вулиці біля приватних будинків. "Маршрутку спочатку безуспішно гасили з сусідами до приїзду пожежників", – розповів чоловік.


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Теги: пожежа
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