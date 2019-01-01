У Харкові на ходу загорілась повністю забита людьми маршрутка. ВІДЕО
Сьогодні, 20:39
У суботу, 13 липня, в Харкові на ходу зайнялася маршрутка, повна по зав'язку людьми.
Про інцидент ТСН.ua розповів харків'янин Сергій Погребняк і надав відео гасіння пожежі рятувальниками.
На ходу зайнялася маршрутка №61, яка курсує з Центрального ринку на Лису гору. За словам очевидців, вона була повна вщент. Люди встигли вибігти, постраждалих немає.
Займання сталося на житловій вулиці біля приватних будинків. "Маршрутку спочатку безуспішно гасили з сусідами до приїзду пожежників", – розповів чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про інцидент ТСН.ua розповів харків'янин Сергій Погребняк і надав відео гасіння пожежі рятувальниками.
На ходу зайнялася маршрутка №61, яка курсує з Центрального ринку на Лису гору. За словам очевидців, вона була повна вщент. Люди встигли вибігти, постраждалих немає.
Займання сталося на житловій вулиці біля приватних будинків. "Маршрутку спочатку безуспішно гасили з сусідами до приїзду пожежників", – розповів чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Харкові на ходу загорілась повністю забита людьми маршрутка. ВІДЕО
Сьогодні, 20:39
Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 14 липня
Сьогодні, 20:00
Як консервують чорницю у волинському лісництві. ФОТО
Сьогодні, 19:32
У селі під Луцьком за 4 мільйони відремонтують дорогу
Сьогодні, 19:05
На Волині викрили цигаркових контрабандистів
Сьогодні, 18:32