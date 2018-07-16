У Луцьку дитина випала з вікна 5 поверху: деталі інциденту
Сьогодні, 10:29
У Луцьку на вулиці Ніла Хасевича дитина випала з вікна багатоповерхівки.
Деталі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у прес-службі сектору комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, інцидент трапився у суботу, 13 липня.
Зазначили, що мати на хвилину вийшла з кімнати і дитина випала з вікна. Немовля – із благополучної сім'ї.
Також стало відомо, що дитині – всього 11 місяців. Її госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню.
Відомості за цим фактом зареєстрували в журналі заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
Триває перевірка.
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Деталі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у прес-службі сектору комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, інцидент трапився у суботу, 13 липня.
Зазначили, що мати на хвилину вийшла з кімнати і дитина випала з вікна. Немовля – із благополучної сім'ї.
Також стало відомо, що дитині – всього 11 місяців. Її госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню.
Відомості за цим фактом зареєстрували в журналі заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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