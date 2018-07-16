У Луцьку дитина випала з вікна 5 поверху: деталі інциденту

У Луцьку на вулиці Ніла Хасевича дитина випала з вікна багатоповерхівки.Деталірозповіли у прес-службі сектору комунікації поліції Волині.Нагадаємо,Зазначили, що мати на хвилину вийшла з кімнати і дитина випала з вікна. Немовля – із благополучної сім'ї.Також стало відомо, що дитині – всього 11 місяців. Її госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню.Відомості за цим фактом зареєстрували в журналі заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.Триває перевірка.