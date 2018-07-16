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У Луцьку дитина випала з вікна 5 поверху: деталі інциденту

У Луцьку дитина випала з вікна 5 поверху: деталі інциденту
У Луцьку на вулиці Ніла Хасевича дитина випала з вікна багатоповерхівки.

Деталі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у прес-службі сектору комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, інцидент трапився у суботу, 13 липня.

Зазначили, що мати на хвилину вийшла з кімнати і дитина випала з вікна. Немовля – із благополучної сім'ї.

Також стало відомо, що дитині – всього 11 місяців. Її госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню.

Відомості за цим фактом зареєстрували в журналі заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Триває перевірка.

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Теги: поліція, дитина, лікарня, Луцьк
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