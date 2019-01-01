У Луцьку із заводу «Мотор» евакуювали людей
Сьогодні, 10:47
Із Луцького ремонтного заводу «Мотор» евакуювали працівників через повідомлення про замінування.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Відомо, що повідомлення про замінування надійшло вранці 15 липня на електронну пошту держпіждприємства.
На місце події виїхали вибухотехніки і відповідні служби поліції. Триває перевірка.
Нагадаємо, повідомлення про замінування «Мотору» надходило 14 травня. На щастя, вибухівки тоді не знайшли.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Відомо, що повідомлення про замінування надійшло вранці 15 липня на електронну пошту держпіждприємства.
На місце події виїхали вибухотехніки і відповідні служби поліції. Триває перевірка.
Нагадаємо, повідомлення про замінування «Мотору» надходило 14 травня. На щастя, вибухівки тоді не знайшли.
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Коментарі 1
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Там така охорона.
Через кожний голімий е-мейл зупинятимуть завод?