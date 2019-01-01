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У Луцьку із заводу «Мотор» евакуювали людей

У Луцьку із заводу «Мотор» евакуювали людей
Із Луцького ремонтного заводу «Мотор» евакуювали працівників через повідомлення про замінування.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Відомо, що повідомлення про замінування надійшло вранці 15 липня на електронну пошту держпіждприємства.

На місце події виїхали вибухотехніки і відповідні служби поліції. Триває перевірка.

Нагадаємо, повідомлення про замінування «Мотору» надходило 14 травня. На щастя, вибухівки тоді не знайшли.




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Теги: «Мотор», евакуація, Луцьк, замінування
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Коментарі 1
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Що завгодно, аби не працювати.
Там така охорона.
Через кожний голімий е-мейл зупинятимуть завод?
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