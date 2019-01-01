У Луцьку із заводу «Мотор» евакуювали людей





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області.



Відомо, що повідомлення про замінування надійшло вранці 15 липня на електронну пошту держпіждприємства.



На місце події виїхали вибухотехніки і відповідні служби поліції. Триває перевірка.



Нагадаємо, повідомлення про замінування «Мотору» надходило 14 травня. На щастя, вибухівки тоді не знайшли.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із Луцького ремонтного заводу «Мотор» евакуювали працівників через повідомлення про замінування.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області.Відомо, що повідомлення про замінування надійшло вранці 15 липня на електронну пошту держпіждприємства.На місце події виїхали вибухотехніки і відповідні служби поліції. Триває перевірка.Нагадаємо, повідомлення про замінування «Мотору». На щастя, вибухівки тоді не знайшли.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію