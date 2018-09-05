Епідеміологи прокоментували масове отруєння у луцькій «Фелічіті»





Про це повідомляє Волинський обласний лаболаторний центр.



Лабораторний центр оперативно розпочав епідеміологічне розслідування спалаху. Захворілі всі дорослі особи, з них 10 — знаходяться на стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні, 3 – лікуються амбулаторно. Стан хворих середньої важкості.



Для з’ясування причин та обставин виникнення спалаху лікарі-епідеміологи здійснюють комплекс протиепідемічних і профілактичних заходів, залучили контролюючі органи.



За рекомендацією лабораторного центру на період епідеміологічного розслідування піцерія припинила роботу.



З метою проведення бактеріологічних, фізико-хімічних лабораторних досліджень відібрали проби страв, харчових продуктів, питної води, навколишнього середовища харчової потужності, проводиться клініко- лабораторне обстеження персоналу закладу.



Епідрозслідування триває.



Нагадаємо, у піцерії "Фелічіта", що у Луцьку, отруїлися люди.

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