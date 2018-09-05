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Епідеміологи прокоментували масове отруєння у луцькій «Фелічіті»

Епідеміологи прокоментували масове отруєння у луцькій «Фелічіті»
Станом на 15 липня відомо про захворювання на гострий гастроентероколіт 13 осіб після відвідування піцерії «Фелічіта».

Про це повідомляє Волинський обласний лаболаторний центр.

Лабораторний центр оперативно розпочав епідеміологічне розслідування спалаху. Захворілі всі дорослі особи, з них 10 — знаходяться на стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні, 3 – лікуються амбулаторно. Стан хворих середньої важкості.

Для з’ясування причин та обставин виникнення спалаху лікарі-епідеміологи здійснюють комплекс протиепідемічних і профілактичних заходів, залучили контролюючі органи.

За рекомендацією лабораторного центру на період епідеміологічного розслідування піцерія припинила роботу.

З метою проведення бактеріологічних, фізико-хімічних лабораторних досліджень відібрали проби страв, харчових продуктів, питної води, навколишнього середовища харчової потужності, проводиться клініко- лабораторне обстеження персоналу закладу.

Епідрозслідування триває.

Нагадаємо, у піцерії "Фелічіта", що у Луцьку, отруїлися люди.

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Теги: отруєння, Фелічіта, Луцьк
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