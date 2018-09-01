Опублікували відео пусків ракет на Волині





Пуски відбувались в п’ятницю, 12-го липня, на авіаційному полігоні Повурськ в Ковельському районі.



Відповідне відео організація «ОВАЛ» опублікувала на своїй сторінці у Facebook,



Працювали бомбардувальники Су-24М зі складу 7-ї Бригади Тактичної Авіації, яка базується у Старокостянтинові у Хмельницькій області.







Авіаційна ракета Х-29 відноситься до класу ракет «повітря-земля» малого радіусу дії. Призначена для знищення військової техніки, оборонних споруд (опорні пункти, штаби, контрольно-спостережні пункти, тощо), об’єктів інфраструктури (мости, бетонні злітно-посадкові смуги), а також кораблів та суден водотоннажністю до 10 000 тонн.



Розробкою в 1970-х роках займались НВО «Молния» та НВО «Вымпел», прийнята на озброєння радянської армії у 1980-у році.



В залежності від модифікації використовує різні системи самонаведення. У Х-29Л – напівактивна лазерна 24Н1, в Х-29Т – пасивна телевізійна «Тубус-2». Вага бойової частини – 320 кг, дальність застосування – від 2 до 10 км у Х-29Л та від 3 до 12 у Х-29Т.

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