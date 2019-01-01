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Повідомили про стан дитини, яка днями випала із вікна багатоповерхівки у Луцьку

Повідомили про стан дитини, яка днями випала із вікна багатоповерхівки у Луцьку
Дитина, яка 13 липня випала із вікна багатоповерхівки у Луцьку, наразі перебуває у відділенні реанімації Волинської обласної дитячої клінічної лікарні, але вже найближчим часом її переведуть із палати інтенсивної терапії у звичайну.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні.

Лікарі кажуть, що стан одинадцятимісячної дитини – близький до задовільного, наразі маля проходить дообстеження, а фахівці паралельно проводять супутній огляд на встановлення вроджених патологій, адже у них є «питання» до печінкових проб маляти.

Після падіння дитина не отримала пошкоджень і забоїв внутрішніх органів, серйозних травм лікарі також не виявили.

Нагадаємо, що 13 липня із вікна 5-го поверху у будинку на вулиці Ніла Хасевича у Луцьку випала маленька дитина.

За інформацією сектору комунікації поліції Волині, дитина - із благополучної сім'ї. Вона випала із вікна, поки мама вийшла на хвилину з кімнати.

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Теги: дитина випала з вікна, Луцьк, лікарня, стан дитини, Волинь
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