Повідомили про стан дитини, яка днями випала із вікна багатоповерхівки у Луцьку





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні.



Лікарі кажуть, що стан одинадцятимісячної дитини – близький до задовільного, наразі маля проходить дообстеження, а фахівці паралельно проводять супутній огляд на встановлення вроджених патологій, адже у них є «питання» до печінкових проб маляти.



Після падіння дитина не отримала пошкоджень і забоїв внутрішніх органів, серйозних травм лікарі також не виявили.



Нагадаємо, що 13 липня із вікна 5-го поверху у будинку на вулиці Ніла Хасевича у Луцьку



За інформацією сектору комунікації поліції Волині, дитина - із благополучної сім'ї. Вона випала із вікна, поки мама вийшла на хвилину з кімнати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитина, яка 13 липня випала із вікна багатоповерхівки у Луцьку, наразі перебуває у відділенні реанімації Волинської обласної дитячої клінічної лікарні, але вже найближчим часом її переведуть із палати інтенсивної терапії у звичайну.Про церозповіли у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні.Лікарі кажуть, що стан одинадцятимісячної дитини – близький до задовільного, наразі маля проходить дообстеження, а фахівці паралельно проводять супутній огляд на встановлення вроджених патологій, адже у них є «питання» до печінкових проб маляти.Після падіння дитина не отримала пошкоджень і забоїв внутрішніх органів, серйозних травм лікарі також не виявили.Нагадаємо, що 13 липня із вікна 5-го поверху у будинку на вулиці Ніла Хасевича у Луцьку випала маленька дитина За інформацією сектору комунікації поліції Волині, дитина - із благополучної сім'ї. Вона випала із вікна, поки мама вийшла на хвилину з кімнати.

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