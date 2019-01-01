Перевірять, чи не психічнохворий лучанин, який вбив і викинув чоловіка у відстійник
Сьогодні, 17:07
Ківерцівський районний суд вирішив призначити амбулаторну психолого-психіатричну експертизу 48-річному лучанину, якого підозрюють в умисному вбивстві на рік молодшого чоловіка.
Таку ухвалу днями виніс вищезгаданий суд.
Нагадаємо, пізно ввечері 21 травня 2019 року у дворі багатоквартирного будинку на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку зловмисник під час сварки завдав потерпілому не менше десяти сконцентрованих ударів руками і ногами, а в подальшому задушив.
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Аби приховати злочин, помістив тіло убитої ним жертви у багажник авто, вивіз за місто й викинув у яму-відстійник неподалік села Липляни Ківерцівського району, де його і знайшли наступного дня.
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Ймовірного вбивцю взяли під варту. Наразі суд задовольнив клопотання правоохоронців, які просили призначити амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.
Експертиза має дати відповіді на запитання про те, чи страждав підозрюваний під час злочину психічним розладом, внаслідок якого не міг у той період часу усвідомлювати свої дії або керувати ними, чи є він психічнохворим зараз, чи був він у стані вираженого емоційного збудження або емоційного напруження, що можуть розглядатись як психологічна підстава стану сильного душевного хвилювання (фізіологічного афекту), чи перебував він у іншому емоційному стані, який міг суттєво вплинути на його свідомість та діяльність на момент вчинення кримінального правопорушення, чи є підозрюваний осудним, чи потребує застосування примусових заходів медичного характеру і чи не протипоказані вони йому.
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Таку ухвалу днями виніс вищезгаданий суд.
Нагадаємо, пізно ввечері 21 травня 2019 року у дворі багатоквартирного будинку на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку зловмисник під час сварки завдав потерпілому не менше десяти сконцентрованих ударів руками і ногами, а в подальшому задушив.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Подробиці затримання лучанина, який вбив і викинув тіло чоловіка у відстійник. ОФІЦІЙНО
Аби приховати злочин, помістив тіло убитої ним жертви у багажник авто, вивіз за місто й викинув у яму-відстійник неподалік села Липляни Ківерцівського району, де його і знайшли наступного дня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чоловік, тіло якого знайшли на очисних спорудах під Луцьком, жив у гаражі
Ймовірного вбивцю взяли під варту. Наразі суд задовольнив клопотання правоохоронців, які просили призначити амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.
Експертиза має дати відповіді на запитання про те, чи страждав підозрюваний під час злочину психічним розладом, внаслідок якого не міг у той період часу усвідомлювати свої дії або керувати ними, чи є він психічнохворим зараз, чи був він у стані вираженого емоційного збудження або емоційного напруження, що можуть розглядатись як психологічна підстава стану сильного душевного хвилювання (фізіологічного афекту), чи перебував він у іншому емоційному стані, який міг суттєво вплинути на його свідомість та діяльність на момент вчинення кримінального правопорушення, чи є підозрюваний осудним, чи потребує застосування примусових заходів медичного характеру і чи не протипоказані вони йому.
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