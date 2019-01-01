Перевірять, чи не психічнохворий лучанин, який вбив і викинув чоловіка у відстійник

Ківерцівський районний суд вирішив призначити амбулаторну психолого-психіатричну експертизу 48-річному лучанину, якого підозрюють в умисному вбивстві на рік молодшого чоловіка.Таку ухвалу днями виніс вищезгаданий суд.Нагадаємо, пізно ввечері 21 травня 2019 року у дворі багатоквартирного будинку на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку зловмисник під час сварки завдав потерпілому не менше десяти сконцентрованих ударів руками і ногами, а в подальшому задушив.Аби приховати злочин, помістив тіло убитої ним жертви у багажник авто, вивіз за місто й викинув у яму-відстійник неподалік села Липляни Ківерцівського району, де його і знайшли наступного дня.Ймовірного вбивцю. Наразі суд задовольнив клопотання правоохоронців, які просили призначити амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.Експертиза має дати відповіді на запитання про те, чи страждав підозрюваний під час злочину психічним розладом, внаслідок якого не міг у той період часу усвідомлювати свої дії або керувати ними, чи є він психічнохворим зараз, чи був він у стані вираженого емоційного збудження або емоційного напруження, що можуть розглядатись як психологічна підстава стану сильного душевного хвилювання (фізіологічного афекту), чи перебував він у іншому емоційному стані, який міг суттєво вплинути на його свідомість та діяльність на момент вчинення кримінального правопорушення, чи є підозрюваний осудним, чи потребує застосування примусових заходів медичного характеру і чи не протипоказані вони йому.