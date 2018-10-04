Аварія у Ковелі на перехресті: один з водіїв був п'яним
Сьогодні, 17:22
У Ковелі на вулиці Модеста Левицького трапилася ДТП без потерпілих.
Автопригода сталася 14 липня близько 18:44, - інформує патрульна поліція Волині.
Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, що водій керуючи BMW 732 рухався другорядною дорогою, не дав право руху автомобілю, який рухався по головній дорозі, у результаті чого сталось зіткнення з автомобілем CITROEN.
Внаслідок ДТП автівки отримали механічні пошкодження, потерпілих немає.
Водії пройшли огляд на стан алкогольного сп'яніння, в ході якого з'ясовалось, що в одного з учасників ДТП результат був позитивний і становив 2,23 проміле.
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Автопригода сталася 14 липня близько 18:44, - інформує патрульна поліція Волині.
Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, що водій керуючи BMW 732 рухався другорядною дорогою, не дав право руху автомобілю, який рухався по головній дорозі, у результаті чого сталось зіткнення з автомобілем CITROEN.
Внаслідок ДТП автівки отримали механічні пошкодження, потерпілих немає.
Водії пройшли огляд на стан алкогольного сп'яніння, в ході якого з'ясовалось, що в одного з учасників ДТП результат був позитивний і становив 2,23 проміле.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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