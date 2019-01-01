Привокзальний район Луцька – без світла
Сьогодні, 19:22
У Привокзальному районі Луцька через аварійне відключення відсутнє електропостачання.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі «Волиньобленерго».
Відомо, що світла не було й в районі Вишкова, вулиці Ківерцівської і прилеглих до неї. Утім там електропостачання вже відновили.
Станом на 19:15 без живлення залишається Привокзальний район міста.
Відновити напругу мають намір орієнтовно до 21:00.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі «Волиньобленерго».
Відомо, що світла не було й в районі Вишкова, вулиці Ківерцівської і прилеглих до неї. Утім там електропостачання вже відновили.
Станом на 19:15 без живлення залишається Привокзальний район міста.
Відновити напругу мають намір орієнтовно до 21:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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