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Привокзальний район Луцька – без світла

Привокзальний район Луцька – без світла
У Привокзальному районі Луцька через аварійне відключення відсутнє електропостачання.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі «Волиньобленерго».

Відомо, що світла не було й в районі Вишкова, вулиці Ківерцівської і прилеглих до неї. Утім там електропостачання вже відновили.

Станом на 19:15 без живлення залишається Привокзальний район міста.
Відновити напругу мають намір орієнтовно до 21:00.

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Теги: Привокзальний, Луцьк, світло, відключення
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