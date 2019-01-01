До Луцька приєднається село





Згоду на приєднанні до Луцька дали у селі Прилуцьке. Про приєднання повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад на своїй сторінці у Facebook.



"Село Прилуцьке стає Луцьком! Сьогодні 10 з 15 депутатів підтримали приєднання", - йдеться у дописі.



Як відомо, територія Прилуцької сільської ради розташована в західній частині Ківерцівського району. Від села Прилуцьке до міста Луцьк - 1 км, а до міста Ківерці - 6 км.

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