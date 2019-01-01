Як у Венеції: волинське місто затопило після дощу. ФОТО

На Волині дощова вода затопила один із райцентрів - місто Ковель.Про це повідомляють місцеві жителі у Facebook-спільноті Я ❤️ Ковель.Зокрема, Ірина Хомич виклала світлина, з якої видно, що вода повністю покрила дорогу і бордюри на тротуарі."Сьогоднішній дощ. Коли в місті налагодять стоки?", - йдеться у дописі.Інші користувачі з Ковеля також викладали фото із затопленням. Від підтоплення постраждав ринок, де теж було багато води, вулиця Театральна та в`їзд у місто.