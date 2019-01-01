вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Венеції: волинське місто затопило після дощу. ФОТО

Як у Венеції: волинське місто затопило після дощу. ФОТО
На Волині дощова вода затопила один із райцентрів - місто Ковель.

Про це повідомляють місцеві жителі у Facebook-спільноті Я ❤️ Ковель.

Зокрема, Ірина Хомич виклала світлина, з якої видно, що вода повністю покрила дорогу і бордюри на тротуарі.
Як у Венеції: волинське місто затопило після дощу. ФОТО


"Сьогоднішній дощ. Коли в місті налагодять стоки?", - йдеться у дописі.

Інші користувачі з Ковеля також викладали фото із затопленням. Від підтоплення постраждав ринок, де теж було багато води, вулиця Театральна та в`їзд у місто.
Як у Венеції: волинське місто затопило після дощу. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у Венеції: волинське місто затопило після дощу. ФОТО
Сьогодні, 06:14
Україна очолила рейтинг захворюваності на кір
Сьогодні, 05:11
У матчі збірної України проти «Карпат», волинянин Федецький зіграв за обидві команди
Сьогодні, 04:17
Назвали найпопулярніші серед українців місця відпочинку
Сьогодні, 03:36
Україна продовжила заборону на деяку російську продукцію
Сьогодні, 02:23
Схожі новини
Аварія у Ковелі на перехресті: один з водіїв був п'яним Аварія у Ковелі на перехресті: один з водіїв був п'яним
15 липень, 17:22
У Ковелі на перехресті зіткнулися дві автівки У Ковелі на перехресті зіткнулися дві автівки
15 липень, 14:01
Опублікували відео пусків ракет на Волині Опублікували відео пусків ракет на Волині
15 липень, 13:26
На Волині діти знайшли труп. ФОТО 18+ На Волині діти знайшли труп. ФОТО 18+
13 липень, 08:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Венеції: волинське місто затопило після дощу. ФОТО
Сьогодні, 06:14
 0
Україна очолила рейтинг захворюваності на кір
Сьогодні, 05:11
 0
У матчі збірної України проти «Карпат», волинянин Федецький зіграв за обидві команди
Сьогодні, 04:17
 0
Назвали найпопулярніші серед українців місця відпочинку
Сьогодні, 03:36
 0
Україна продовжила заборону на деяку російську продукцію
Сьогодні, 02:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿