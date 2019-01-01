Як у Венеції: волинське місто затопило після дощу. ФОТО
Сьогодні, 06:14
На Волині дощова вода затопила один із райцентрів - місто Ковель.
Про це повідомляють місцеві жителі у Facebook-спільноті Я ❤️ Ковель.
Зокрема, Ірина Хомич виклала світлина, з якої видно, що вода повністю покрила дорогу і бордюри на тротуарі.
"Сьогоднішній дощ. Коли в місті налагодять стоки?", - йдеться у дописі.
Інші користувачі з Ковеля також викладали фото із затопленням. Від підтоплення постраждав ринок, де теж було багато води, вулиця Театральна та в`їзд у місто.
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Про це повідомляють місцеві жителі у Facebook-спільноті Я ❤️ Ковель.
Зокрема, Ірина Хомич виклала світлина, з якої видно, що вода повністю покрила дорогу і бордюри на тротуарі.
"Сьогоднішній дощ. Коли в місті налагодять стоки?", - йдеться у дописі.
Інші користувачі з Ковеля також викладали фото із затопленням. Від підтоплення постраждав ринок, де теж було багато води, вулиця Театральна та в`їзд у місто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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