Психічнохворий чоловік побив вікна прокуратури у Луцьку. ФОТО

У Луцьку психічнохворий чоловік розбив декілька вікон у будівлі прокуратури Волинської області.Про цеповідомили очевидці події.Інцидент трапився о 14:30 16 липня. Зазначають, що всього чоловік встиг розбити 4 вікна.Правоохоронці кажуть, що він часто навідується до них з погрозами і каже, що воскрес після смерті. Чоловік кричить, що вони не розслідують якусь справу вже декілька років.Відомо, що час від часу чоловік лежить в Липинській психлікарні. За два тижні його знову забирають на планове лікування.Наразі особу чоловіка встановлюють.Правоохоронці чекають на слідчо-оперативну групу.