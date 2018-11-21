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Психічнохворий чоловік побив вікна прокуратури у Луцьку. ФОТО

Психічнохворий чоловік побив вікна прокуратури у Луцьку. ФОТО
У Луцьку психічнохворий чоловік розбив декілька вікон у будівлі прокуратури Волинської області.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Інцидент трапився о 14:30 16 липня. Зазначають, що всього чоловік встиг розбити 4 вікна.

Правоохоронці кажуть, що він часто навідується до них з погрозами і каже, що воскрес після смерті. Чоловік кричить, що вони не розслідують якусь справу вже декілька років.

Відомо, що час від часу чоловік лежить в Липинській психлікарні. За два тижні його знову забирають на планове лікування.

Наразі особу чоловіка встановлюють.

Правоохоронці чекають на слідчо-оперативну групу.

Психічнохворий чоловік побив вікна прокуратури у Луцьку. ФОТО
Психічнохворий чоловік побив вікна прокуратури у Луцьку. ФОТО
Психічнохворий чоловік побив вікна прокуратури у Луцьку. ФОТО
Психічнохворий чоловік побив вікна прокуратури у Луцьку. ФОТО
Психічнохворий чоловік побив вікна прокуратури у Луцьку. ФОТО
Психічнохворий чоловік побив вікна прокуратури у Луцьку. ФОТО

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Теги: прокуратура, Луцьк
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Коментарі 1
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