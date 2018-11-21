Психічнохворий чоловік побив вікна прокуратури у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:51
У Луцьку психічнохворий чоловік розбив декілька вікон у будівлі прокуратури Волинської області.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Інцидент трапився о 14:30 16 липня. Зазначають, що всього чоловік встиг розбити 4 вікна.
Правоохоронці кажуть, що він часто навідується до них з погрозами і каже, що воскрес після смерті. Чоловік кричить, що вони не розслідують якусь справу вже декілька років.
Відомо, що час від часу чоловік лежить в Липинській психлікарні. За два тижні його знову забирають на планове лікування.
Наразі особу чоловіка встановлюють.
Правоохоронці чекають на слідчо-оперативну групу.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Інцидент трапився о 14:30 16 липня. Зазначають, що всього чоловік встиг розбити 4 вікна.
Правоохоронці кажуть, що він часто навідується до них з погрозами і каже, що воскрес після смерті. Чоловік кричить, що вони не розслідують якусь справу вже декілька років.
Відомо, що час від часу чоловік лежить в Липинській психлікарні. За два тижні його знову забирають на планове лікування.
Наразі особу чоловіка встановлюють.
Правоохоронці чекають на слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Подивіться на поведінку президента - це гірший варіант, ніж цей.
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