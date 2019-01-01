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«Робитиму те, що сам почув від людей», – кандидат в нардепи Юрій Сковорода*

«Робитиму те, що сам почув від людей», – кандидат в нардепи Юрій Сковорода*
Кандидат у народні депутати від одномандатного виборчого округу №23 (Камінь-Каширський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький райони) Юрій Сковорода звернувся до волинян напередодні парламентських виборів, що відбудуться 21 липня.

Звернення Юрія Сковороди до виборців подаємо без змін.

«Останній місяць я жив в дорозі. Тисячі метрів поліського бездоріжжя, сотні розмов, десятки відвіданих сіл… Поставив собі відповідальне завдання: об’їхати якомога більше населених пунктів округу. Поговорити. Переконати. Почути. Зрозуміти. Проникнутися…

І тепер я знаю те, чого, зізнаюся чесно, до цього не знав. Вірніше, не відчував так гостро. Знаю, яким має бути справжній народний депутат.. Такий, який принесе справжню користь людям і країні. Такий, яким маю намір бути я.

Це – не мої фантазії. Це те, що почув від людей.

Відмовитися від недоторканості

Оскому набили розмови про те, що «нарешті треба зняти недоторканість». Людей це реально дратує. В одному селі сивочолий дід мені так і сказав: «Скільки можна вже говорити і обіцяти?! Знімайте ту недоторканість на х….!!!»

У селі Полиці Камінь-Каширського району
У селі Полиці Камінь-Каширського району


Підтримую і розумію. Депутатська недоторканість – як «золотий телець», який затьмарює очі багатьом, нашіптує, змушує нечесних на руку ділків іти в нардепи, аби мати «прикриття».

Обіцяю: не просто проголосую за скасування депутатської недоторканості, а сам ініціюю такий законопроект!

Знати, як пишуться закони

До речі, про законопроекти. Спочатку з острахом говорив про них з людьми. Думав, зараз почую: «Та тих законів вже понаписували – більш ніж треба, а толку?» Але я помилявся. Навіть у найглухішому селі мої слова про необхідність розуміти принципи законотворення – знаходили схвалення. Жіночка а в одному з сіл Маневицького району навіть сказала: «Синку, а ти хоч закони писати вмієш?»

Посміялися. Але відповів я тоді серйозно: я не просто так собі придумав іти в народні депутати. Я пройшов непростий шлях. Вивчав в університеті політичні дисципліни. Переймав досвід міжнародних організацій. Пройшов навчання у польській Академії демократії. Знаю, як пишуться закони. І вважаю це головним обов’язком народного депутата.

У селі Залісоче Ківерцівського району
У селі Залісоче Ківерцівського району
У селі Звірів Ківерцівського району
У селі Звірів Ківерцівського району


Обіцяю: постійно працюватиму над законопроектами, які передусім вдосконалюють систему фінансування соціальної інфраструктури на сільських територіях.

Постійно бути на зв’язку з округом

«А що тим нам привіз?» Таке питання в одному з сіл відібрало у мене дар мови... Ні, серйозно: чоловік думав, що раз я кандидат – то приїхав чи то гречку роздавати, чи концерти влаштовувати…

Слава Богу, таке питання чув не від усіх. Але тоді ми у тому селі з годину сперечалися. Говорили про те, ЩО САМЕ повинен робити депутат. Окрім описаного вище обов’язку творити нові закони, вважаю, депутат повинен бути на постійному зв’язку з округом. Бувати тут щомісяця. Знати кожну ямку на дорозі. Кожен невідремонтований медпункт чи школу.

Але не робити це за власник кошт!!! Бо тоді ми знову наступимо на ті ж граблі: коли у нардепи підуть ті, хто готовий годувати виборців подачками, а сам далі користуються привілеями депутатського мандату.

У Любешівському районі (село Бірки)
У Любешівському районі (село Бірки)


Обіцяю: робити усе, аби проблеми округу вирішувалися передусім за бюджетний кошт! Гроші в держави є, треба просто припинити їх красти.

Займати крісло тільки одну каденцію

Я й раніше був прихильником тої думки, що людині не варто засиджуватися в кріслі нардепа. Виборі підтвердили правильність моєї позиції.

Бо. Депутату починає подобатися. Він обростає зв’язками. Він починає думати не про ефективність роботи, а про те, як сподобатися виборцю, аби й наступного разу вибрали...

А насправді треба просто дієвий механізм відкликання! І тоді депутат не буде чотири роки протирати штани, а на 5-й починати створювати видимість роботи! А починати працювати відразу!

Спілкування з виборцями біля агітнамету у Камені-Каширському
Спілкування з виборцями біля агітнамету у Камені-Каширському
Зустріч з виборцями у селі Дерно Ківерцівського району
Зустріч з виборцями у селі Дерно Ківерцівського району


Обіцяю: займатиму крісло нардепа всього одну каденцію. І зроблю усе, аби одним з перших прийнятих законів став закон про відкликання народних депутатів виборцями.

* * *

Ці мої завдання – зрозуміло, що не єдині. Під час кожної зустрічі, під час інтерв’ю, та й зрештою у передвиборчій програмі я обіцяв і обіцяю дбати про ремонт доріг, збереження сільської медицини, появу нових робочих місць, підвищення пенсій і так далі…
Це те, що треба покращувати виправляти, чи й просто робити нормальним.

Маневицький район (село Куликовичі)
Маневицький район (село Куликовичі)


Але що не менш важливо – це постійно слухати і чути людей. Протягом останнього місяця я намагався це робити. А ще – бути щирим і переконливим. Чи вийшло це у мене? Скаже виборець у найближчу неділю. Але знаю точно, що з вами я був щирий.

Сподіваюся на взаємність!

Ваш Юрій Сковорода».

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Теги: Юрій Сковорода, вибори, кандидат, обіцянки
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