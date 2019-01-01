«Робитиму те, що сам почув від людей», – кандидат в нардепи Юрій Сковорода*

У селі Полиці Камінь-Каширського району

У селі Залісоче Ківерцівського району

У селі Звірів Ківерцівського району

У Любешівському районі (село Бірки)

Спілкування з виборцями біля агітнамету у Камені-Каширському

Зустріч з виборцями у селі Дерно Ківерцівського району

Маневицький район (село Куликовичі)

Кандидат у народні депутати від одномандатного виборчого округу №23 (Камінь-Каширський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький райони)звернувся до волинян напередодні парламентських виборів, що відбудуться 21 липня.Звернення Юрія Сковороди до виборців подаємо без змін.«Останній місяць я жив в дорозі. Тисячі метрів поліського бездоріжжя, сотні розмов, десятки відвіданих сіл… Поставив собі відповідальне завдання: об’їхати якомога більше населених пунктів округу. Поговорити. Переконати. Почути. Зрозуміти. Проникнутися…І тепер я знаю те, чого, зізнаюся чесно, до цього не знав. Вірніше, не відчував так гостро. Знаю, яким має бути справжній народний депутат.. Такий, який принесе справжню користь людям і країні. Такий, яким маю намір бути я.Це – не мої фантазії. Це те, що почув від людей.Оскому набили розмови про те, що «нарешті треба зняти недоторканість». Людей це реально дратує. В одному селі сивочолий дід мені так і сказав: «Скільки можна вже говорити і обіцяти?! Знімайте ту недоторканість на х….!!!»Підтримую і розумію. Депутатська недоторканість – як «золотий телець», який затьмарює очі багатьом, нашіптує, змушує нечесних на руку ділків іти в нардепи, аби мати «прикриття».Обіцяю: не просто проголосую за скасування депутатської недоторканості, а сам ініціюю такий законопроект!До речі, про законопроекти. Спочатку з острахом говорив про них з людьми. Думав, зараз почую: «Та тих законів вже понаписували – більш ніж треба, а толку?» Але я помилявся. Навіть у найглухішому селі мої слова про необхідність розуміти принципи законотворення – знаходили схвалення. Жіночка а в одному з сіл Маневицького району навіть сказала: «Синку, а ти хоч закони писати вмієш?»Посміялися. Але відповів я тоді серйозно: я не просто так собі придумав іти в народні депутати. Я пройшов непростий шлях. Вивчав в університеті політичні дисципліни. Переймав досвід міжнародних організацій. Пройшов навчання у польській Академії демократії. Знаю, як пишуться закони. І вважаю це головним обов’язком народного депутата.Обіцяю: постійно працюватиму над законопроектами, які передусім вдосконалюють систему фінансування соціальної інфраструктури на сільських територіях.«А що тим нам привіз?» Таке питання в одному з сіл відібрало у мене дар мови... Ні, серйозно: чоловік думав, що раз я кандидат – то приїхав чи то гречку роздавати, чи концерти влаштовувати…Слава Богу, таке питання чув не від усіх. Але тоді ми у тому селі з годину сперечалися. Говорили про те, ЩО САМЕ повинен робити депутат. Окрім описаного вище обов’язку творити нові закони, вважаю, депутат повинен бути на постійному зв’язку з округом. Бувати тут щомісяця. Знати кожну ямку на дорозі. Кожен невідремонтований медпункт чи школу.Але не робити це за власник кошт!!! Бо тоді ми знову наступимо на ті ж граблі: коли у нардепи підуть ті, хто готовий годувати виборців подачками, а сам далі користуються привілеями депутатського мандату.Обіцяю: робити усе, аби проблеми округу вирішувалися передусім за бюджетний кошт! Гроші в держави є, треба просто припинити їх красти.Я й раніше був прихильником тої думки, що людині не варто засиджуватися в кріслі нардепа. Виборі підтвердили правильність моєї позиції.Бо. Депутату починає подобатися. Він обростає зв’язками. Він починає думати не про ефективність роботи, а про те, як сподобатися виборцю, аби й наступного разу вибрали...А насправді треба просто дієвий механізм відкликання! І тоді депутат не буде чотири роки протирати штани, а на 5-й починати створювати видимість роботи! А починати працювати відразу!Обіцяю: займатиму крісло нардепа всього одну каденцію. І зроблю усе, аби одним з перших прийнятих законів став закон про відкликання народних депутатів виборцями.* * *Ці мої завдання – зрозуміло, що не єдині. Під час кожної зустрічі, під час інтерв’ю, та й зрештою у передвиборчій програмі я обіцяв і обіцяю дбати про ремонт доріг, збереження сільської медицини, появу нових робочих місць, підвищення пенсій і так далі…Це те, що треба покращувати виправляти, чи й просто робити нормальним.Але що не менш важливо – це постійно слухати і чути людей. Протягом останнього місяця я намагався це робити. А ще – бути щирим і переконливим. Чи вийшло це у мене? Скаже виборець у найближчу неділю. Але знаю точно, що з вами я був щирий.Сподіваюся на взаємність!Ваш Юрій Сковорода».