На Волині в чагарниках знайшли муміфіковане тіло жінки, яка зникла місяць тому
Сьогодні, 11:01
Увечері 12 липня у Ковелі знайшли частково муміфіковане тіло жінки, яка зникла всередині червня цього року.
Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду.
Відомо, що тіло знайшли в чагарниках між вулицею Сагайдачного та провулком Шевченка. У межах прилеглої території слідів боротьби не виявили, на візуально видимих ділянках тіла померлої ознак насильницької смерті немає.
Аби встановити причину смерті, правоохоронці звернулися в суд з проханням призначити судово-медичну експертизу.
Ймовірно, йдеться про тіло жінки, яке 12 липня у Ковелі виявили четверо дітей.
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Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду.
Відомо, що тіло знайшли в чагарниках між вулицею Сагайдачного та провулком Шевченка. У межах прилеглої території слідів боротьби не виявили, на візуально видимих ділянках тіла померлої ознак насильницької смерті немає.
Аби встановити причину смерті, правоохоронці звернулися в суд з проханням призначити судово-медичну експертизу.
Ймовірно, йдеться про тіло жінки, яке 12 липня у Ковелі виявили четверо дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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