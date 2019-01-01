На Волині в чагарниках знайшли муміфіковане тіло жінки, яка зникла місяць тому





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду.



Відомо, що тіло знайшли в чагарниках між вулицею Сагайдачного та провулком Шевченка. У межах прилеглої території слідів боротьби не виявили, на візуально видимих ділянках тіла померлої ознак насильницької смерті немає.



Аби встановити причину смерті, правоохоронці звернулися в суд з проханням призначити судово-медичну експертизу.



Ймовірно, йдеться про тіло жінки, яке 12 липня у Ковелі виявили четверо дітей.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 12 липня у Ковелі знайшли частково муміфіковане тіло жінки, яка зникла всередині червня цього року.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду.Відомо, що тіло знайшли в чагарниках між вулицею Сагайдачного та провулком Шевченка. У межах прилеглої території слідів боротьби не виявили, на візуально видимих ділянках тіла померлої ознак насильницької смерті немає.Аби встановити причину смерті, правоохоронці звернулися в суд з проханням призначити судово-медичну експертизу.Ймовірно, йдеться про тіло жінки, яке 12 липня у Ковелі

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