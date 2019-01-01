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На Волині в чагарниках знайшли муміфіковане тіло жінки, яка зникла місяць тому

На Волині в чагарниках знайшли муміфіковане тіло жінки, яка зникла місяць тому
Увечері 12 липня у Ковелі знайшли частково муміфіковане тіло жінки, яка зникла всередині червня цього року.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду.

Відомо, що тіло знайшли в чагарниках між вулицею Сагайдачного та провулком Шевченка. У межах прилеглої території слідів боротьби не виявили, на візуально видимих ділянках тіла померлої ознак насильницької смерті немає.

Аби встановити причину смерті, правоохоронці звернулися в суд з проханням призначити судово-медичну експертизу.

Ймовірно, йдеться про тіло жінки, яке 12 липня у Ковелі виявили четверо дітей.




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Теги: муміфіковане тіло, смерть, Ковель
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