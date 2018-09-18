У луцьку лікарню потрапило двоє дітей, які отруїлись в кафе на Рівненщині





Про це інформує «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України».



Так, за останню добу з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізовали 4 хворих, з них 2 дітей. Всі захворіли перебували на святкуванні у кафе «Гурман».



Одного хворого госпіталізували у Здолбунівську лікарню, а ще трьох, серед них – 2 дітей, у лікарню Луцька. Стан хворих – середньої важкості.



Загалом кількість постраждалих серед відвідувачів кафе «Гурман» - 84 особи, з них – 17 дітей. Перевели на амбулаторне лікування 12 хворих. На стаціонарному лікуванні перебувають 61 хворий, з них 16 дітей.



У 4 хворих, які першими звернулись за медичною допомогою, виділили сальмонелу ентерітідіс.



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