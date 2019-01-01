Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених

Реанімаційна зала

Місце, звідки щасливих батьків з малюком відправлятимуть додому

Післяпологова палата

Сигналізаційний пункт для медперсоналу

Приміщення, де майбутні мами займатимуться з психологом

Ліфт

Ігрова кімната

Вхід до консультативно-діагностичного відділення

У Луцьку нарешті відкрив двері один з наймасштабніших довгобудів міста – Волинський обласний перинатальний центр – унікальний для України медичний заклад, який з впевненістю називають найпотужнішим в Україні.Урочисте відкриття відбулося сьогодні, 18 липня.Після нетривалої офіційної частини урочистостей та символічного перерізання стрічки усі охочі мали змогу побачити, як виглядає найпотужніший перинатальний центр України ізсередини.Керівниця Волинського обласного перинатальногорозповіла, що спорудження центру загалом обійшлося у понад 228 мільйонів гривень.У структурі закладу – акушерсько-гінекологічний стаціонар і поліклінічні відділення. У стаціонарному корпусі розташовані відділення патології вагітності, відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, відділення анестезіології та інтенсивної терапії для жінок, пологове відділення з 11 сучасними пологовими залами та двома акушерськими операційними тощо.У центрі є суперсучасне гінекологічне відділення. Це, переконують, надія закладу, бо там відбуватиметься лікування важких форм безпліддя сучасними репродуктивними технологіями. У ньому також – оснащені найпотужнішим обладнанням операційні зали.Значну частину обладнання для відділення інтенсивної терапії новонароджених придбав Фонд Віктора Пінчука. Зокрема, 2 апарати традиційної штучної вентиляції легенів з можливістю проведення неінвазивної вентиляції, апарат для проведення високочастотної осциляційної штучної вентиляції, апарат неінвазивної штучної вентиляції, надсучасний інкубатор-трансформер з автоматичним контролем температури й вологості, транспортний інкубатор з вмонтованим транспортним апаратом штучної вентиляції легенів, монітор церебральний амплітудно-інтегрованої енцефалографії, монітор життєво важливих функцій пацієнтів з капнографом, дихальний реаніматор для новонароджених, систему кисневої терапії та апарат для проведення ультразвукових досліджень у новонароджених.Лікарі зауважують, що такого рівня обладнання, яким оснастили перинатальний центр у Луцьку, навіть за кордоном є не скрізь. Тут усе продумали до дрібниць. Палати пологового відділення, приміщення реанімації та операційні облаштували системою «Чисті приміщення». Тут немає вікон, натомість є пластикові панелі, через спеціальну установку надходить виключно очищене повітря.У пологовому відділенні біля ліжка кожної поороділлі є сингалізаційна кнопка, після натиску якої медперсонал побачить сигнал на пульті і за лічені секунди прийде на допомогу.У реанімаційних залах, куди потраплятимуть жінки з ускладненнями або після важких пологів, ліжка обладнані електроприводом. І медперсонал, і пацієнтки можуть регулювати положення ліжка.Післяпологові палати розміщенні так званою блочною системою. Кожен блок складається з 2 палат. У кожному є душ, туалет, комфортні меблі, уся необхідна побутова техніка.