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На Волині відбулося змагання вальників лісу

На Волині відбулося змагання вальників лісу
У четвер, 18 липня, на території Залізницького лісництва ДП «Любешівське лісомисливське господарство» відбувалися змагання вальників лісу, у яких взяли участь усі державні лісгоспи області.

Загалом було 22 учасники, - повідомляє Любешівська газета "Нове життя"

Так, вони показували свої уміння у декількох видах робіт: звалювання лісу, спилювання гілок та сучків, підготовка бензомоторної пилки до роботи, розкряжування комбінованим методом, точне розпилювання.

Під час урочистого відкриття змагань були керівники з області та району, а аматори Будинку культури селищної ради подарували музичні вітання.

Відомо, Державне підприємство «Любешівське лісомисливське господарство» представляв вальник лісу із Залізницького лісництва Василь Швайко, ДП СЛАП «Любешівагроліс» - вальник лісу із Бихівського лісництва Олександр Мельник.

Переможців змагань чекали нагороди: за зайняте перше місце – 15 тисяч гривень, друге – 12 тисяч гривень, третє – 9 тисяч гривень.

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Теги: Любешів, лісівники, змагання, перемога
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