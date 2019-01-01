На Волині відбулося змагання вальників лісу





Загалом було 22 учасники, - повідомляє Любешівська газета



Так, вони показували свої уміння у декількох видах робіт: звалювання лісу, спилювання гілок та сучків, підготовка бензомоторної пилки до роботи, розкряжування комбінованим методом, точне розпилювання.



Під час урочистого відкриття змагань були керівники з області та району, а аматори Будинку культури селищної ради подарували музичні вітання.



Відомо, Державне підприємство «Любешівське лісомисливське господарство» представляв вальник лісу із Залізницького лісництва Василь Швайко, ДП СЛАП «Любешівагроліс» - вальник лісу із Бихівського лісництва Олександр Мельник.



Переможців змагань чекали нагороди: за зайняте перше місце – 15 тисяч гривень, друге – 12 тисяч гривень, третє – 9 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 18 липня, на території Залізницького лісництва ДП «Любешівське лісомисливське господарство» відбувалися змагання вальників лісу, у яких взяли участь усі державні лісгоспи області.Загалом було 22 учасники, - повідомляє Любешівська газета "Нове життя" Так, вони показували свої уміння у декількох видах робіт: звалювання лісу, спилювання гілок та сучків, підготовка бензомоторної пилки до роботи, розкряжування комбінованим методом, точне розпилювання.Під час урочистого відкриття змагань були керівники з області та району, а аматори Будинку культури селищної ради подарували музичні вітання.Відомо, Державне підприємство «Любешівське лісомисливське господарство» представляв вальник лісу із Залізницького лісництва, ДП СЛАП «Любешівагроліс» - вальник лісу із Бихівського лісництваПереможців змагань чекали нагороди: за зайняте перше місце – 15 тисяч гривень, друге – 12 тисяч гривень, третє – 9 тисяч гривень.

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