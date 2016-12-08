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Волинянина побили і порізали ножем товариші по чарці

Волинянина побили і порізали ножем товариші по чарці
На Волині цими днями медики Горохівської центральної лікарні вночі рятували 58-річного жителя села Білопіль Локачинського району.

За попередньою інформацією, потерпілий відпочив на водоймі в Копитові, що у Локачинському районі, із товариством невідомих. Чоловіки, які добряче випили, зав’язали бійку, - пише газета Волинь-нова.

Один із її учасників у лікарню потрапив із забоями м’яких тканин обличчя, суглобу плеча ще й ножовим проникаючим пораненням поперекової ділянки тіла. Яким чином отримав таке жахливе тілесне ушкодження, тепер з’ясовують поліцейські.

Кажуть, особи кривдників уже встановили.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: бійка, чоловік, водойма
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