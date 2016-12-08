Волинянина побили і порізали ножем товариші по чарці





За попередньою інформацією, потерпілий відпочив на водоймі в Копитові, що у Локачинському районі, із товариством невідомих. Чоловіки, які добряче випили, зав’язали бійку, - пише газета



Один із її учасників у лікарню потрапив із забоями м’яких тканин обличчя, суглобу плеча ще й ножовим проникаючим пораненням поперекової ділянки тіла. Яким чином отримав таке жахливе тілесне ушкодження, тепер з’ясовують поліцейські.



Кажуть, особи кривдників уже встановили.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині цими днями медики Горохівської центральної лікарні вночі рятували 58-річного жителя села Білопіль Локачинського району.За попередньою інформацією, потерпілий відпочив на водоймі в Копитові, що у Локачинському районі, із товариством невідомих. Чоловіки, які добряче випили, зав’язали бійку, - пише газета Волинь-нова Один із її учасників у лікарню потрапив із забоями м’яких тканин обличчя, суглобу плеча ще й ножовим проникаючим пораненням поперекової ділянки тіла. Яким чином отримав таке жахливе тілесне ушкодження, тепер з’ясовують поліцейські.Кажуть, особи кривдників уже встановили.

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